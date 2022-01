Abby Wambach, Robbie Rogers et Cobi Jones nommés dans le panel d’inclusion de US Soccer

Abby Wambach fera partie d’un conseil consultatif du football américain sur l’inclusion. Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Les anciens joueurs Abby Wambach, Robbie Rogers et Cobi Jones ont été nommés mercredi à un conseil consultatif de sept personnes sur l’inclusion par la Fédération américaine de football.

Intitulé Game Changers United, un conseil sur la diversité, l’équité, l’inclusion et l’appartenance, le groupe comprend également l’ancien vice-président de Coca-Cola Co. Ricardo Fort, Jay Vickers de l’UNLV Sports & Research Initiative, Terri Cooper de Deloitte Consulting et Aimee Hoyt de Illuminé.

Wambach, le joueur mondial de l’année de la FIFA 2012 et six fois joueur de l’année de l’USSF, est gay. Rogers, qui a fait 18 apparitions internationales de 2009 à 2011, est devenu en 2013 le premier homme ouvertement gay à jouer dans une grande ligue nord-américaine.

Jones a fait un record de 164 apparitions pour l’équipe masculine américaine de 1992 à 2004.

L’USSF a déclaré que le conseil est chargé d’aider l’organe directeur « à éliminer les barrières et à créer un lieu où chaque individu est accueilli, respecté et valorisé ».