Abby Wambach l’envoie aux tirs au but : Moment n°2 de la Coupe du monde féminine

Note de l’éditeur: Chaque jour d’ici le coup d’envoi du premier match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 le 20 juillet, FOX Sports compte à rebours les moments les plus mémorables des 32 ans d’histoire du tournoi.

Il est difficile de choisir ce qui a été le plus impressionnant dans le but des États-Unis contre le Brésil en quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011 : le centre de Megan Rapinoe ou la tête d’Abby Wambach.

D’une part, Rapinoe n’aurait pas pu jouer une meilleure balle si elle avait essayé. Il a survolé la ligne arrière du Brésil et jusqu’au second poteau de Wambach. D’un autre côté, Wambach a dû se lever et dépasser son défenseur et les bras tendus du gardien de but – ce qui n’est pas une mince affaire, même pour un joueur de la qualité de Wambach.

Quelle que soit votre préférence, il n’y a pas de mauvaise réponse. La croix de Rapinoe est si emblématique qu’elle est maintenant simplement connue sous le nom de « La Croix », et l’arrivée de Wambach à la 122e minute est le dernier but de la Coupe du monde, hommes contre femmes.

Les États-Unis ont remporté les tirs au but grâce à un gros arrêt de Hope Solo et un but décisif d’Ali Krieger.

Wambach au coup de sifflet final : n°2 | Les moments les plus mémorables de l’histoire de la Coupe du monde féminine

