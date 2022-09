Abby Wambach envisage de quitter une société pharmaceutique liée à l’affaire de fraude à l’aide sociale de Brett Favre

La légende du football américain Abby Wambach a déclaré à ESPN qu’elle avait l’intention de se départir entièrement d’une société de médicaments contre les commotions cérébrales soutenue par Brett Favre et qui est au centre d’une affaire de fraude à l’aide sociale dans le Mississippi.

Wambach, vainqueur de la Coupe du monde et double médaillé d’or au National Soccer Hall of Fame, était membre du conseil consultatif sportif d’Odyssey Health, une société pharmaceutique qui a déclaré qu’elle développait un spray nasal conçu pour traiter les commotions cérébrales. . Le principal investisseur d’Odyssey Health est Favre.

Selon un procès intenté par l’État du Mississippi, 2,1 millions de dollars qui étaient censés aller aux bénéficiaires de l’aide sociale ont plutôt été dirigés vers Odyssey Health. La société, anciennement connue sous le nom de Prevacus, était liée à l’affaire de fraude lors des premières arrestations en février 2020, de nombreux détails de l’affaire étant rapportés par l’organisation de presse à but non lucratif Mississippi Today.

Dans un e-mail jeudi, Wambach a indiqué que ce n’est que lorsqu’elle a été contactée par ESPN plus tôt dans la journée qu’elle a pris connaissance pour la première fois d'”informations troublantes” sur Odyssey Health. Elle a dit qu’elle avait soutenu l’entreprise dans le cadre d’un effort personnel pour atténuer l’impact des blessures liées aux commotions cérébrales.

“Quelques minutes après avoir pris connaissance de ces nouvelles informations, j’ai lancé le processus pour me retirer immédiatement et complètement de toute implication – financière et autre – avec Prevacus/Odyssey Health Inc., un processus que j’ai insisté pour qu’il soit terminé d’ici la fin de la journée aujourd’hui”, dit Wambach.

Jeudi après-midi, la connexion de Wambach à l’entreprise avait été supprimée de son site Web.

Wambach n’a pas répondu aux demandes d’entretien ni répondu aux questions sur ce que son rôle au sein du conseil consultatif avait impliqué ou sur la participation financière qu’elle avait dans l’entreprise.

“Puisque je croyais sincèrement que cette entreprise était transparente sur un produit qui pourrait épargner à la prochaine génération d’athlètes les graves conséquences des commotions cérébrales que j’ai subies en tant qu’athlète professionnel, je suis profondément en colère, déçu et attristé par ce que j’ai appris aujourd’hui. “, a écrit Wambach.

D’autres personnes identifiées sur le site Web de la société comme membres de son conseil consultatif sportif sont les anciens quarts-arrière de la NFL Kurt Warner et Mark Rypien, le manager des Chicago Cubs David Ross et l’ancien entraîneur de la NFL Steve Mariucci. Personne n’a pu être joint pour commenter.

En 2016, Wambach, l’une des grandes têtes du football, a annoncé qu’après sa mort, son cerveau serait utilisé pour la recherche sur les commotions cérébrales. Deux ans plus tard, elle est apparue avec Favre, Warner et le fondateur de Prevacus, le Dr Jacob VanLandingham, dans l’émission “Today” pour discuter des commotions cérébrales et promouvoir l’entreprise.

Favre a rejoint Prevacus en 2014 et fin 2018, l’ancien quart-arrière des Green Bay Packers était le plus grand investisseur et actionnaire extérieur de la société, selon le procès intenté en mai par l’État du Mississippi contre près de trois douzaines d’accusés, dont Favre et VanLandingham. . Favre avait précédemment déclaré au magazine Men’s Health qu’il avait investi près d’un million de dollars dans Prevacus.

Selon le procès, Favre en décembre 2018 a exhorté VanLandingham à solliciter Nancy New, la propriétaire d’une organisation à but non lucratif du Mississippi, pour qu’elle utilise les fonds du Département des services sociaux de l’État pour investir dans Prevacus. VanLandingham a présenté un argumentaire de vente pour l’action lors d’une réunion le 2 janvier 2019 au domicile de Favre, avec New et John Davis, alors directeur des services sociaux de l’État, parmi les personnes présentes, indique le procès.

Au cours des 10 mois suivants, 2,1 millions de dollars qui avaient été réservés aux bénéficiaires de l’aide sociale ont été détournés vers l’entreprise, “dans le but de sécuriser des” sites d’essais cliniques “qui seront situés dans le Mississippi”, selon le procès. L’argent a plutôt été utilisé pour acheter des actions de Prevacus pour les personnes au centre du stratagème, selon le procès.

Un accord écrit pour obtenir les fonds d’aide sociale faisait partie d’une “imposture” conçue pour dissimuler des avantages financiers à Favre, VanLandingham et d’autres, selon l’État. L’argent provenait de l’assistance temporaire du Mississippi aux familles nécessiteuses, un programme de lutte contre la pauvreté.

Le 5 février 2021, exactement un an après que New, Davis et quatre autres ont été arrêtés pour la première fois dans l’affaire de fraude, Odyssey a annoncé qu’elle acquérait le médicament contre les commotions cérébrales de Prevacus.