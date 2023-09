Abby Vander Wal propulse Timothy Christian au-delà du Rosaire : résumé des sports de Suburban Life du mardi 5 septembre

VOLLEY-BALL FILLES

Timothée Christian d. Rosaire 25-14, 25-19

Abby VanderWal a réalisé 10 attaques décisives et six récupérations, Leah DeBoer huit passes décisives et Elizabeth Alex sept passes décisives, trois as et trois récupérations pour les Trojans (8-3).

Benet D. Carmel 25-18, 25-10

Lynney Tarnow a réussi 10 attaques décisives, Audrey Asleson sept attaques décisives, Elle Stiernagle 25 passes décisives et trois attaques décisives et Aniya Warren sept récupérations pour les Redwings (6-1, 1-0).

Citron d. Forêt de chênes 25-10, 25-22

Keira O’Donnell a réalisé 10 attaques décisives et neuf récupérations, April Rice 12 passes décisives et Jessica Rimbo 10 passes décisives pour Lemont (10-2, 2-0).

Académie Wheaton d. Mgr McNamara 28-26, 17-25, 25-11.

La Wheaton Academy (6-1) a battu Mgr McNamara lors de son premier match de conférence de la nouvelle Chicagoland Christian Conference.

Glenbard Est d. Elgin Sud 25-4, 25-15

Sophia Sommesi a réussi huit attaques décisives et trois as, Hannah Meyer 14 passes décisives et trois as et Lauren Bradley huit récupérations et quatre as pour les Rams (8-5, 2-0 Upstate Eight).

Glenbard Sud d. Fenton25-15, 25-18

Sofia Alcala a réussi sept attaques décisives et six récupérations, Brooklynn Moore six attaques décisives, Mira Hines 13 passes décisives et quatre récupérations et Nel Adamczyk sept récupérations et trois as pour les Raiders (6-6, 2-0).

FOOTBALL GARÇONS

Hinsdale Central 5, réserve ouest 1

Les Diables Rouges (4-1-1) ont remporté leur quatrième match consécutif, une séquence au cours de laquelle ils ont dominé leurs adversaires 18-2. Luca Davies a inscrit son sixième but de la saison et s’est retrouvé à égalité au septième rang de tous les temps à Hinsdale Central pour les buts marqués en carrière.

Académie Wheaton 1, Hampshire 1

Alex Moncau a marqué un but en première mi-temps grâce à une passe décisive de Carlton McClure. Les Warriors ont accordé un but en seconde période qui a fini par être celui qui a permis d’égaliser le match.

TENNIS FILLES

Académie Wheaton 3, Timothy Christian 2

Lizzie Scheidt a remporté son match au numéro 2. en simple et les Warriors ont remporté deux matchs en double.