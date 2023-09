Abby Lee Miller parle de son attirance pour les joueurs de football des lycées – Hollywood Life

Crédit d’image : Earl Gibson III/Shutterstock

Abby Lee Miller, 57 ans, n’a pas réussi à s’excuser d’avoir déclaré qu’elle était attirée par les joueurs de football du lycée, ce qui n’a pas plu à beaucoup de gens. L’ancien Mamans de danse la star a donné son point de vue controversé sur l’épisode du 8 septembre de Sofia Franklync’est Sofia avec un F podcast, où elle a déclaré que les joueurs de football du lycée sont sa « chute » et qu’elle les aime « toujours ». Trois jours plus tard, Abby a partagé une vidéo sur son Instagram dans laquelle elle a doublé son opinion.

« Bonjour à tous, Abby Lee Miller est ici juste pour remettre les pendules à l’heure », a-t-elle commencé sa vidéo du 11 septembre. «J’aime ces types de gars sexy, athlétiques et musclés. Les sportifs. Je l’ai toujours fait et je le ferai toujours. Abby a poursuivi: «Et ils doivent pouvoir sortir dans un club, jouer à Vegas, louer une camionnette conforme à l’ADA et accessible aux personnes handicapées. Et ils doivent aussi avoir une entreprise, un compte en banque, du succès et une passion à part entière.

La femme de 57 ans a réitéré qu’elle avait toujours aimé les joueurs de football du lycée à cause de Tom Croisièrele film sportif de 1983 Toutes les bonnes initiatives. Abby a dit à ses abonnés que s’ils avaient vu le film « alors vous saurez exactement de quoi je parle ». Elle a ajouté: « Et si vous ne l’avez pas fait, allez le regarder et vous le saurez. »

À la fin de sa vidéo, Abby a fait une blague sur l’un des joueurs de football les plus célèbres au monde. « En novembre, c’est ma réunion de classe de lycée, et j’espère que l’idole est là – mais s’il n’y est pas, j’ai entendu dire Tom Bradyest disponible », a-t-elle plaisanté.

Abby faisait référence à Tom, 46 ans, qui divorçait de sa femme Gisele Bundchen l’année dernière. Cependant, l’ancien New England Patriot serait en couple avec un mannequin russe Irina Shayk maintenant, donc Abby Lee n’a probablement aucune chance en enfer. Mais le commentaire qu’elle fait à propos de Tom n’est pas aussi mauvais que ce qu’elle a dit à propos des lycéens mineurs.

Après sa dernière vidéo sans excuses, Abby a reçu encore plus de réactions négatives en ligne. Les fans ont critiqué l’ex-star de télé-réalité pour avoir doublé son attirance troublante pour les joueurs de football du lycée. Ils ont également dénoncé Abby pour avoir publié la vidéo insultante du 11 septembre. Dans sa légende, Abby a imploré ses abonnés de regarder sa vidéo pour connaître son opinion sur le sujet. « Remettre les pendules à l’heure. Veuillez regarder et écouter ceci dans son intégralité – pas seulement quelques questions ou une seule ligne ! Merci! » elle a écrit.

Avant la controverse actuelle, Abby – qui n’a jamais été mariée auparavant – a déclaré qu’elle avait des « normes élevées » en matière de partenaire romantique. « J’ai des normes très élevées et dans mon esprit », a-t-elle déclaré Divertissement ce soiren 2017. «J’ai 22, 23, 24 ans… c’est comme l’âge.» L’ancienne propriétaire de l’Abby Lee Dance Company a également déclaré qu’elle se sentait plus jeune qu’elle ne l’était en réalité.