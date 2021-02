ABBY Lee Miller a parlé de la sortie de JoJo Siwa, révélant qu’elle était «fière» de son ancien élève pour «avoir le courage de le faire».

La star de Dance Moms ne croit pas que son ancien élève «cachait» l’information, mais au contraire n’avait pas encore réalisé sa vérité.

Abby, 55 ans, a récemment parlé à ET sur le YouTuber et est devenu clair sur le sujet de la sexualité dans la salle de danse.

La star de télé-réalité lui a donné sa bénédiction et a déclaré qu’elle était « fière que [JoJo] eu le courage de le faire. «

Interrogée sur ses sentiments à ce sujet, la célèbre coach de danse a répondu: « Je suis très fière, je suis très fière. »

Sur la difficulté de cacher sa sexualité, elle a ajouté: « Je ne pense pas qu’elle cache vraiment quoi que ce soit. Je pense qu’elle ne savait peut-être tout simplement pas. »

Abby a ensuite avoué que beaucoup de ses danseurs avaient eu des problèmes avec le sujet au fil des ans, expliquant: «J’ai beaucoup d’étudiants qui luttent avec leur sexualité.

« Je vais être honnête, principalement des gars qui dansent pour moi au fil des ans. Certains sont venus me voir et m’ont dit: ‘Tu sais, sans toi, je me serais suicidé.

« Entendre ça en tant qu’enseignant, c’est choquant et aussi très aimant et gentil et je sais que j’ai fait ça pour cet enfant… Et ce que tu fais dans ta vie privée c’est ton affaire. Mais JoJo n’avait pas vraiment de privé la vie. »

JoJo est devenue célèbre lors de deux saisons de l’émission Lifetime, et sa carrière s’est épanouie après avoir publié deux clips vidéo et commencé à faire du vlog sur Youtube.

Abby a commenté son ascension vers la gloire, ajoutant: « Sa vie est pour le monde entier à savoir. Chaque chose qu’elle fait avec les médias sociaux maintenant, tout le monde sait ce que nous faisons et ce que nous faisons à chaque instant Et nous leur disons, nous le partageons.

« Alors pour qu’elle fasse cette déclaration et la partage, c’est ce qu’elle voulait faire. »

L’enseignante controversée a fait l’éloge de son ancienne élève, affirmant qu’elle était «fière d’avoir eu le courage de le faire».

« Hé, je suis célibataire et parfois les gars sont des connards. Tellement bon pour elle, » plaisanta-t-elle.

Elle a ajouté: « Et c’est ce que j’ai dit. J’ai dit: ‘Vous savez quoi, JoJo, ce sont des jeunes gars plus sexy pour moi. C’est bien, c’est bien.' »

Abby a également qualifié JoJo de «génie du marketing» qui a de nombreux projets «en préparation», dont un tournage de film au Canada.

La survivante du cancer a félicité son élève en disant qu’elle avait «une grande énergie», et qu’être avec elle était «édifiante et amusante et positive et excitante et j’aime ça».

JoJo Siwa est devenu gay le 23 janvier, et a dit à ses fans qu’elle n’avait « jamais, jamais été aussi heureuse auparavant ».

La danseuse a partagé ses nouvelles en apparaissant dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Le 8 février, la star elle a dit qu’elle était en couple avec sa première petite amie Kylie depuis un mois.

Elle a jailli de leur anniversaire sur Instagram, écrivant: Joyeux un mois à ma fille! Je t’aime de plus en plus chaque jour! «