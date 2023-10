Les ruisseaux des vieux planchers de bois résonnent dans les couloirs de l’un des complexes hôteliers les plus luxueux et historiques de Géorgie.

Associé à la mousse espagnole frôlant les vieilles fenêtres en verre et aux brises marines tourbillonnant dans les chambres, le Jekyll Island Club Resort ressemble à un hôtel chargé d’histoire et dévoué à la préservation de son patrimoine.

Cependant, les images et les sons qui accompagnent souvent la célèbre station balnéaire peuvent simplement être la présence d’activités paranormales et d’esprits obsédants.

L’animatrice Abby Hornacek a été témoin des événements fantomatiques après s’être enregistrée et avoir passé la nuit dans l’un des bâtiments les plus hantés du complexe.

Sur “Fright Night: les hôtels les plus effrayants d’Amérique” de FOX Nation Hornacek se rend dans certains des hébergements les plus hantés du pays et s’enregistre pour une nuit de fantômes. Son séjour au Jekyll Island Resort Club la rapproche de frayeurs effrayantes.

“Les clients nous disent que oui, il y a des gens sympathiques ici”, a déclaré le directeur général du complexe, Douglas Rucker, à Hornacek.

Situé dans les Golden Isles, le long de la côte de Géorgie, le Jekyll Island Club Resort constitue une escapade pittoresque pour les visiteurs depuis la fin des années 1800, lorsqu’il a été fondé par l’élite nationale.

Inauguré officiellement en 1888, le complexe est devenu un refuge pour les familles riches, notamment les Vanderbilt, les Rockefeller et les Morgan. Les familles représentées représentaient un sixième de la richesse mondiale.

À son long héritage s’ajoutent des histoires de fantômes et des légendes effrayantes.

Dans le Épisode FOX Nation, L’historien de Jekyll Island, Tom Alexander, a détaillé certaines des histoires effrayantes qui ont été transmises et vécues par les visiteurs au cours de l’histoire hantée de la station.

Selon la rumeur, un esprit hanterait encore les couloirs : le magnat des chemins de fer Samuel Spencer.

“Dans la chambre où il a séjourné, les clients qui visitent le complexe y entreront et découvriront que les boissons qu’ils se sont servies ont été mystérieusement ivres. Ils ouvriront le journal et feront encercler les stocks”, a décrit Alexander.

“Il y a aussi une autre histoire d’une jeune femme vêtue d’une étrange robe bleue qui pose des questions sur un jeune homme qu’elle recherche ici dans le club-house. Elle danse avec ce beau serveur qui travaillait ici dans le club. Elle a la fièvre jaune. Elle meurt ici le l’île, et il y a des légendes selon lesquelles les invités qui visitent cette propriété peuvent la voir errer”, a ajouté l’historien.

Sans Souci Cottage, qui appartenait en partie à JP Morgan, est un autre bâtiment de la propriété rempli de sa propre part de hantises.

“Il y a des histoires selon lesquelles des gens sortiraient sur le balcon de l’appartement dans lequel il séjournait et sentiraient la fumée de cigare”, a déclaré Alexander.

Avec l’aide de la Paranormal Society of Savannah, Hornacek a détecté une pléthore d’activités paranormales dans toute la station. Le médium de la société, Randy Mabry, a noté avoir senti une femme vêtue d’une robe bleue dans une pièce du club-house.

“J’ai récupéré une jeune femme qui marchait depuis cette porte vers le piano. Elle était plutôt nerveuse. J’ai reçu le nom d’Amanda ou Mandy”, a déclaré Mabry. dit Hornacek.

Après avoir ressenti l’esprit elle-même, la robe d’Hornacek a commencé à bouger, elle a senti quelque chose toucher son bras et elle a senti un parfum.

Dans l’annexe du complexe, Hornacek a déclaré s’être senti étourdi et « bancal » après avoir touché une porte identifiée par Mabry. Dans les deux zones, des équipements paranormaux ont aidé Hornacek et l’équipe à communiquer avec les esprits dans les couloirs.

Un équipement enregistrait un esprit comptant le nombre d’années de mariage d’un couple. L’équipe a appris qu’ils se trouvaient à l’extérieur de la suite lune de miel de l’esprit.

S’il y avait de nombreux exemples de bonne humeur, le cottage Sans Souci a marqué un changement d’énergie détecté par l’équipe paranormale.

Un membre de l’équipe a déclaré qu’il y avait « beaucoup de mal » dans la maison.

L’équipe, dont Hornacek, a commencé à ressentir des réactions physiques à l’activité, notamment des maux de tête, des nausées et des étourdissements.

Plus tard dans la soirée, Hornacek s’est retrouvé face à face avec des événements effrayants. Elle a commencé à entendre des bruits sourds comme si quelque chose avait été renversé sur le comptoir de sa salle de bain. De plus, elle a entendu des bruits balayés comme si une femme de ménage faisait le ménage près de la cheminée dans sa chambre, et elle a vu la poignée trembler sur la porte de sa chambre.

“Je viens d’entendre un son que je pensais être simplement ‘oh, c’est juste un vieux bâtiment. Il grince'”, a expliqué Hornacek dans le communiqué. Épisode FOX Nation. “Mais le son est maintenant venu trois fois.”

“Je me sens un peu terrifié en ce moment.”

Hornacek se rend dans quatre autres hôtels aux États-Unis connus pour leurs activités paranormales pour la nouvelle série. “Fright Night” de FOX Nation : America’s Scariest Hotels” donne aux téléspectateurs un aperçu de l’intérieur du 20 South Battery, du Colonial Inn, du Crescent Hotel et du Millennium Biltmore Hotel.

D’un océan à l’autre, les États-Unis comptent des centaines d’hôtels hantés remplis d’activités paranormales. Pour expérimenter l’activité fantomatique et les frayeurs effrayantes, diffuser FOX Nation’s “Fright Night : les hôtels les plus effrayants d’Amérique.”

