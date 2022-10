Abby De La Rosa berce son baby bump sur des photos de famille avec Nick Cannon

Abby De La Rosa a annoncé sa grossesse pour la première fois sur Instagram en juin. À l’époque, elle posait sous un ensemble de ballons décoratifs qui épelaient «BÉBÉ», taquinant les adeptes dans la légende, en écrivant: «JE SUIS ENCEINTE. Une autre paire de jumeaux ?!” Elle a révélé plus tard que sa date d’accouchement était fixée au 25 octobre.

En plus de ses jumeaux avec De La Rosa, Cannon partage les jumeaux de 11 ans Monroe et Moroccan avec son ex-femme Mariah Carey. Il partage également Legendary Love, 3 mois, avec le mannequin Bre Tiesi et a récemment accueilli sa fille Onyx Ice Cole avec l’ancien Le prix est juste modèle LaNisha Cole. Cannon partage également son fils nouveau-né Lève-toi Messiefils Sagon doré5 ans et sa fille Reine puissante19 mois, avec mannequin Cloche de Bretagne. Lui et Alyssa Scott partager fils Zenqui mort à 5 mois en décembre 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau.