Abby Dalton est décédée «des suites d’une longue maladie» à l’âge de 88 ans.

L’actrice était surtout connue pour son rôle dans Falcon Crest et pour avoir été nominée pour un Emmy pour une performance exceptionnelle dans un second rôle par un acteur ou une actrice dans une série pour son travail sur Hennesey, en 1961.

Un représentant d’Abby a confirmé qu’elle était décédée le 23 novembre, rapporte Deadline.

La carrière d’Abby a été relancée dans les années 1980 lorsqu’elle a joué le rôle de Julia Cumson dans Falcon Crest à partir de 1981.

L’actrice est née Gladys Marlene Wasden en août 1932 à Las Vegas.

Elle a eu sa pause sur grand écran dans le film de Roger Corman Rock All Night, en 1957.







(Image: WireImage)



Le rôle décisif majeur d’Abby était le lieutenant Martha Hale, infirmière autorisée à Hennesey en 1959,

Elle a joué le personnage principal, aux côtés de Jackie Cooper pour les 95 épisodes sur trois saisons.

C’est dans ce rôle qu’Abby a remporté sa seule nomination aux Emmy Awards, en 1961, pour une performance exceptionnelle dans un second rôle d’un acteur ou d’une actrice dans une série.

