ABBV-951 (foslévodopa/foscarbidopa) — AbbvieLa formulation en perfusion continue de lévodopa/carbidopa administrée sous la peau sera désormais accessible à faible coût, voire gratuitement, aux personnes en Angleterre atteintes de la maladie de Parkinson avancée dont les fluctuations motrices sévères ne sont plus contrôlées par les traitements standards.

C’est selon le recommandation finale par le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), qui déclare que l’ABBV-951 devrait être couvert par le service national de santé (NHS) du pays pour certains patients atteints de la maladie de Parkinson. Plus précisément, il cite les personnes atteintes de la maladie neurodégénérative qui « ne sont pas en mesure de recevoir de l’apomorphine ou de subir une stimulation cérébrale profonde, ou lorsque ces traitements ne contrôlent plus les symptômes ».

L’inscription de la thérapie sur le NHS signifie qu’ABBV-951, vendu sous la marque Produodopa, sera disponible gratuitement ou avec une petite quote-part pour les patients éligibles dans le pays. En Angleterre, le NICE est chargé de rédiger des recommandations sur les thérapies qui seront répertoriées et qui y seront éligibles.

Le comité analyse les avantages potentiels d’un traitement ainsi que son coût, qui est déterminé lors des négociations entre le NHS et le développeur de la thérapie. Les termes de l’accord commercial entre NHS England et Abbvie sont confidentiels et le prix convenu n’a pas été divulgué.

La recommandation du NICE fait suite à l’approbation de la thérapie au Royaume-Uni en octobre 2022. Des décisions réglementaires similaires ont suivi au Japon, en Allemagne et en Espagne. Pendant ce temps, une décision sur l’approbation de l’ABBV-951 est en attente aux États-Unis.

Produodopa “représente un nouveau traitement important pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un stade avancé, offrant une option facile à utiliser qui peut les aider à gérer leurs symptômes de manière plus fiable et plus efficace”, a déclaré Helen Knight, directrice de l’évaluation des médicaments au NICE, dans un communiqué. communiqué de presse.

On estime qu’environ 900 adultes atteints de la maladie de Parkinson avancée en Angleterre bénéficieront de ce traitement.

“C’est la première fois que NICE approuve un traitement pour la maladie de Parkinson et cela vient après que NICE ait pu travailler avec la société pour résoudre les problèmes qui avaient initialement empêché une recommandation positive”, a déclaré Knight.

« Nous sommes déterminés à fournir rapidement les meilleurs soins aux patients et à garantir une valeur ajoutée pour le contribuable », a-t-elle ajouté.

La maladie de Parkinson est causée par la mort progressive des cellules nerveuses du cerveau qui produisent de la dopamine, un messager chimique impliqué dans le contrôle des mouvements.

La lévodopa orale, un précurseur de la dopamine, est un pilier du traitement de la maladie de Parkinson. Le traitement est généralement associé à la carbidopa pour empêcher la lévodopa d’être convertie en dopamine avant qu’elle n’atteigne le cerveau. Cela garantit que toute la lévodopa atteint son organe cible sans qu’il soit nécessaire d’augmenter la dose.

Cependant, les avantages de ce type de traitement peuvent s’estomper avant l’heure de la dose suivante, ce qui entraîne ce que l’on appelle des épisodes d’arrêt. À mesure que la maladie progresse, ces épisodes deviennent plus fréquents, provoquant des fluctuations des symptômes moteurs. Les patients sous lévodopa peuvent également développer une dyskinésie ou des mouvements incontrôlés et involontaires au fil du temps.

Parmi les autres thérapies utilisées pour aider les patients à contrôler leurs symptômes pendant les périodes creuses, citons l’apomorphine, vendue entre autres sous la marque Apokyn, qui imite l’activité de la dopamine dans le cerveau. Apokyn est administré par voie sous-cutanée ou sous la peau, à l’aide d’un stylo, ou en perfusion continue pendant la journée.

D’autres thérapies non orales incluent le Duopa d’AbbVie, une formulation de lévodopa et de carbidopa infusée directement dans les intestins, et la stimulation cérébrale profonde, connue sous le nom de DBS. Il s’agit d’une intervention chirurgicale qui consiste à placer un appareil à l’intérieur du cerveau pour délivrer des impulsions électriques afin de stimuler des zones spécifiques du cerveau. La DBS a été utilisée pour traiter les symptômes moteurs chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson plus avancée et chez celles qui répondent mal aux autres thérapies.

ABBV-951 est une formulation sous-cutanée soluble de foslévodopa et de foscarbidopa, deux versions promédicament de la lévodopa et de la carbidopa. Les promédicaments sont des molécules inactives qui sont métabolisées en médicament actif une fois à l’intérieur du corps.

La thérapie est administrée en continu 24 heures sur 24, directement sous la peau via une pompe spécialisée – une méthode peu invasive et généralement pratique pour les patients. Les promédicaments peuvent être absorbés dans la circulation sanguine, ce qui permet à des quantités plus constantes de lévodopa d’atteindre le cerveau et permet une diminution plus rapide des temps d’arrêt.

Les principales preuves de l’efficacité clinique d’ABBV-951 proviennent d’un projet parrainé par AbbVie. Essai clinique de phase 3 (NCT04380142). Il a testé l’ABBV-951 et un placebo oral – administré à 74 participants – par rapport à une perfusion continue d’un placebo et de lévodopa/carbidopa à libération immédiate par voie orale, administrée à 67 patients.

Tous les participants souffraient d’une maladie de Parkinson avancée et de fluctuations motrices insuffisamment contrôlées par leur schéma thérapeutique. Le traitement a duré 12 semaines, soit environ trois mois.

Les résultats ont montré que les patients traités par ABBV-951 avaient un temps de traitement sans dyskinésie gênante significativement plus long que ceux recevant de la lévodopa/carbidopa par voie orale (moyenne de 2,72 contre 0,97 heures). Les temps d’arrêt ont également été réduits de manière significative et constante avec l’ABBV-951.

Les patients sous traitement expérimental étaient également près de quatre fois plus nombreux moins susceptible de déclarer être en état d’arrêt à quel moment ils se réveillaient chaque jour par rapport à ceux ayant reçu de la lévodopa/carbidopa par voie orale (17 % contre 63 %).

J’ai été surpris de l’efficacité [Produodopa] j’étais en train de contrôler mes symptômes. Avoir la pompe fonctionnant 24 heures sur 24 est un avantage clé et cela m’a redonné un certain contrôle sur la gestion de mes symptômes.

“Je suis ravi que le NICE ait approuvé la foslévodopa-foscarbidopa (Produodopa), car j’ai constaté les bénéfices de la thérapie”, a déclaré Phil Hockey, qui vit avec la maladie de Parkinson depuis six ans, dans un autre communiqué. communiqué de presse de Parkinson’s UK.

« J’ai été surpris de voir à quel point ce traitement était efficace pour contrôler mes symptômes. Avoir la pompe fonctionnant 24 heures sur 24 est un avantage clé et cela m’a redonné un certain contrôle sur la gestion de mes symptômes. Cela signifiait même un retour à mon sport préféré, le cyclisme ! Hockey ajouté.

Dans le communiqué, Parkinson Royaume-Uni a noté qu’il s’efforcera de garantir que la thérapie soit largement disponible dans tout le pays. L’espoir, selon l’organisation de défense, est que des soumissions et des recommandations similaires soient présentées en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, afin que les patients du Royaume-Uni puissent bénéficier de la thérapie.

AbbVie a également lancé des essais supplémentaires pour évaluer l’innocuité et l’efficacité d’un traitement plus long avec l’ABBV-951. Un de ces essais (NCT03781167) est déjà terminé, tandis qu’un autre (NCT04750226) est toujours en cours sur des sites aux États-Unis et en Australie et devrait se terminer en 2025.