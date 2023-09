Abbott s’est rendu à New York. Il n’a pas eu pitié de l’afflux de migrants.

« Ce qui se passe actuellement à New York n’est peut-être pas une situation courante ou ce que vous recherchiez », a déclaré Abbott lors d’un petit-déjeuner organisé par le Manhattan Institute, un groupe de réflexion conservateur. « Mais ce qui se passe à New York est calme et organisé par rapport au véritable chaos que nous voyons à la frontière – pas tous les jours, mais à chaque heure de la journée. »

L’administration Adams affirme que près de 120 000 migrants sont arrivés dans la ville depuis l’été dernier, pour la plupart sans abri, sans emploi et sans système de soutien. Plus de 60 000 personnes sont actuellement prises en charge par la ville grâce à un réseau d’hébergements dans des hôtels, des tentes et des immeubles de bureaux.

Adams a imputé à Abbott le rôle de catalyseur de la récente augmentation du nombre de demandeurs d’asile arrivant dans la ville. Plus tôt ce mois-ci, le maire l’a traité de « fou ». La mairie a donc considéré la première visite d’Abbott dans la ville depuis des années comme une insulte.

« Les New-Yorkais méritent mieux que d’être coincés entre un jeu vicieux de patate chaude politique », a déclaré un porte-parole d’Adams. « Lorsque des milliers de demandeurs d’asile sont arrivés aux portes du gouverneur Abbott à la poursuite du rêve américain, il a choisi de les utiliser comme des pions politiques. »

Abbott, un républicain, a imputé la faute au président Joe Biden, affirmant que le Texas n’avait transporté que 15 800 migrants par bus vers New York. Cela ne représente qu’une fraction des migrants arrivés dans la ville par des moyens de transport privés ou soutenus par des organisations à but non lucratif. Abbott a ajouté que les bus étaient nécessaires pour soulager les petites villes frontalières débordées.

L’administration Adams a également transporté des migrants en bus vers des hôtels dans d’autres quartiers de New York et a fait pression sur la gouverneure démocrate Kathy Hochul pour qu’elle aide la ville avec plus d’argent et de ressources, ainsi que des politiques permettant à la ville plus de flexibilité quant à l’endroit où les loger.

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, se livrent une guerre des mots à propos de la crise des migrants dans le pays et des efforts continus d’Abbott pour les déplacer vers les États bleus. | Benny Polatseck/Bureau de photographie du maire

En fait, Abbott n’a jamais directement attaqué Adams pendant le programme de près d’une heure, et il était parfois impatient de noter leurs points d’accord – ce que les Républicains ont fait régulièrement avec Adams, qui s’est disputé avec la Maison Blanche sur cette question.

«C’est quelque chose qui n’est pas durable. Je pense que ce sont les mots de votre maire. Ce sont les mots du maire de Chicago et de Los Angeles. Ce sont les paroles du gouverneur du Texas », a-t-il déclaré.

Abbott a fait écho aux dirigeants de New York en affirmant que le gouvernement fédéral devrait payer le Texas et l’État de New York pour servir les migrants et a déclaré que « vous pourriez vous attendre à des litiges » sur cette question à venir.

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait à Adams et Hochul, il a répondu que c’était quelque chose qu’ils commençaient déjà à suivre : reprocher à Biden de ne pas limiter la migration vers le pays.

« Ils doivent convaincre leur président pour plus que de l’argent. Ils ont besoin d’un changement de politique », a-t-il déclaré. «Ils doivent exiger ce que tous les Américains attendent, à savoir que l’administration Biden suivra l’État de droit et mettra fin à l’immigration illégale aux États-Unis.»

La Maison Blanche a chargé le Congrès de modifier les lois sur l’immigration et souligne l’aide qu’elle a apportée à New York et à d’autres États.

Hochul, quant à lui, n’était pas influencé par la visite d’Abbott à New York.

« Laisse moi être clair. Je ne suivrai pas les conseils de Greg Abbott », a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse sans rapport mercredi.

« Ce dont il parle n’est que de pure politique. Et s’il veut vraiment résoudre le problème, ne venez pas à New York et en tribune. Allez à Washington et rencontrez le Président (Kevin) McCarthy et dites que vous avez entre vos mains la clé pour résoudre ce problème.

Abbott ne devrait pas rencontrer Hochul ou Adams à New York. Il est apparu en studio sur Fox News Mercredi matin – où il a également encouragé New York à « blâmer Joe Biden » – et a rencontré le donateur milliardaire John Catsimatidis, enregistrant un segment préenregistré pour l’émission de radio de Catsimatidis.

Le conseiller d’Abbott, Dave Carney, a déclaré qu’Abbott serait à New York jusqu’à vendredi, notamment pour visiter la Bourse de New York et assister à une célébration d’un fonds négocié en bourse d’entreprises texanes.

L’endroit où Abbott a parlé était également remarquable. C’est au Yale Club de Midtown Manhattan, voisin de l’hôtel Roosevelt, que la ville est devenue son principal centre d’accueil de migrants.

Le gouverneur ne s’est pas présenté et est parti après l’événement. Mais Anne Wiliams-Isom, maire adjointe d’Adams et responsable de la réponse aux migrants, a suggéré qu’Abbott pourrait tirer des leçons de la manière dont la ville a fourni des abris et des services.

« J’espère que lorsqu’il sera ici, il pourra avoir un aperçu de ce que signifie réellement gérer une crise humanitaire de manière humaine », a-t-elle déclaré.