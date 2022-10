Abbott Freestyle Libre 3 CGM pour les diabétiques

Depuis 25 ans, je souffre de diabète de type 1. Comme le des dizaines de millions d’Américains Avec le diabète, l’une des choses les plus importantes que je dois faire pour rester en bonne santé est de m’assurer que ma glycémie se situe dans la plage normale. Les glucomètres en continu (CGM) permettent aux diabétiques de suivre leur glycémie 24h/24 et 7j/7. Ils sont incroyablement utiles, fournissant un aperçu de la façon dont votre glycémie réagit à l’insuline, à la nourriture, à l’exercice et à tout ce qui l’affecte. Laboratoires Abbott et Dexcom sont les leaders du marché de la CGM, qui a atteint 5,1 milliards de dollars de revenus en 2021 et devrait atteindre 13,2 milliards de dollars d’ici 2028, selon Étude de marché avantageuse. Les systèmes CGM d’Abbott, appelés FreeStyle Librea généré 3,7 milliards de dollars de revenus l’année dernière, avec 4 millions d’utilisateurs dans le monde. Abbott vient de sortir son tout dernier CGM, le FreeStyle Libre 3. Il est livré avec une mise à jour importante. Alors que les systèmes précédents étaient des CGM “flash”, ce qui signifie que vous deviez tenir votre lecteur ou votre téléphone près du capteur pour obtenir une lecture, la nouvelle version envoie les données directement à votre téléphone. Je l’ai essayé pendant plus d’un mois. Voici mes plats à emporter :

Comment ça fonctionne

Le dispositif d’insertion est livré dans une petite boîte et est plutôt compact. Le Libre 3 est seulement approuvé par la Food and Drug Administration pour entrer dans le bras. L’insertion a été indolore et le capteur lui-même est minuscule par rapport aux autres que j’ai utilisés.

Erin Black de CNBC teste le nouveau CGM Abbott Freestyle Libre 3 CNBC | Erin Noir

L’application nécessite une analyse du capteur, puis il faut 60 minutes pour se réchauffer. Pendant les 12 premières heures, une icône représentant une goutte de sang apparaît.

Application iPhone Abbott Freestyle Libre 3 CNBC | Andrew Evers

Abbott dit que le capteur s’acclimate. Il conseille également d’utiliser un lecteur de glycémie pour s’assurer que le capteur est précis. J’ai trouvé que c’était précis immédiatement, même pendant qu’il se réchauffait.

Abbott Freestyle Libre 3 CNBC | Erin Noir

Le capteur reste allumé pendant 14 jours. Il donne une nouvelle lecture toutes les minutes, par rapport à une lecture toutes les cinq minutes du Dexcom G6. L’adhésif a bien fonctionné et n’a montré aucun signe de chute après deux semaines. Il ne nécessite toujours pas de doigts ou d’étalonnage.

Capteur Abbott Freestyle Libre 3 CNBC | Andrew Evers

Les flèches de tendance vous indiquent si votre glycémie est stable, en hausse ou en baisse. Les alarmes sont personnalisables. Si vous souhaitez désactiver les alertes basses et hautes, vous pouvez utiliser la fonction “ne pas déranger” de l’application. L’alarme basse urgente ne peut pas être désactivée, comme l’exige la FDA. L’application dispose de fonctionnalités utiles pour suivre la glycémie moyenne et le temps dans la plage et vous donne la possibilité de partager les données avec vos proches. Il dispose également d’une fonction de rapports qui vous donne un aperçu des modèles afin que vous puissiez faire des ajustements de dosage.

Le Libre 3 est petit et précis

J’aime sa petite taille, si petite en fait que j’ai oublié que je la portais. J’ai mis mon Dexcom G6 à proximité pour comparer. Il y a une grande différence.

Taille Abbott Freestyle Libre 3 vs Dexcom G6 CNBC | Erin Noir

C’était exact la plupart du temps. Mais j’ai constaté que pendant les périodes de changement rapide, comme lorsque j’oubliais de prendre mon insuline après un repas, elle devenait inexacte et avait du mal à suivre. J’ai eu deux bas de compression avec le premier capteur. Une compression basse se produit lorsque le capteur donne une lecture basse incorrecte. L’un s’est produit alors que je dormais sur le côté et l’autre alors que j’étais assis sur le canapé et appuyé sur le capteur. Je me suis réajusté et l’appareil s’est rapidement corrigé. Je me suis assuré de choisir un meilleur placement pour le deuxième capteur.

L’application peut être améliorée

Dans l’application, vous ne pouvez pas personnaliser la taille du graphique. Il montre une gamme de 50 mg/dL à 350 mg/dl. J’aimerais pouvoir ajuster cela pour qu’il soit un peu plus serré, car ma glycémie dépasse rarement 250 mg / dl, donc il y a beaucoup d’espace perdu. Il n’y a pas non plus de possibilité de zoomer sur les lectures passées. Parfois, quand je suis faible, j’aime pouvoir zoomer et voir à quelle vitesse le nombre change. Et bien qu’il envoie des notifications à mon iWatch, Abbott n’a pas encore d’application compatible à utiliser avec lui, donc voir votre glycémie sur votre montre n’est pas possible. Abbott dit que c’est quelque chose sur lequel ils travaillent pour l’avenir.

Notification Apple iWatch Abbott Freestyle Libre 3 CNBC | Erin Noir

Ordonnance requise, prix variable