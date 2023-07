Abbott et Costello « aimaient ce pays », ont utilisé la renommée d’Hollywood pour soutenir les militaires pendant la Seconde Guerre mondiale : fille

Lou Costello n’a pas hésité à laisser sa porte grande ouverte aux militaires.

« Ma mère sortait parfois dans la tanière, regardait dehors et il y avait des gens autour de la piscine », a déclaré la fille du défunt comique, Chris Costello, à Fox News Digital.

« Elle ne savait même pas qui ils étaient, » gloussa Chris. « Mais ils disaient: ‘Lou nous a dit de venir et d’utiliser la piscine.’ Il était très bon avec eux. Il leur organisait des fêtes à la piscine et des barbecues. Et tous ces soldats qui s’entraînaient pour aller outre-mer s’arrêtaient.

La star, la moitié du duo comique des années 40 et 50, Abbott et Costello, est décédée en 1959, trois jours seulement avant son 53e anniversaire. Le couple, qui a passé plus d’un quart de siècle à faire rire les gens à travers le pays, est maintenant célébré avec une nouvelle exposition à Le musée d’Hollywood.

Jerry Seinfeld, un fan connu, s’est inspiré du duo pour sa sitcom des années 90 « Seinfeld ». Le deuxième prénom du personnage de la série, George Costanza, joué par Jason Alexander, est Louis « pour Costello », a déclaré Seinfeld au New York Times en 1994.

Au fil des ans, Chris a reçu de nombreuses lettres d’autres admirateurs – en particulier des vétérans et des proches de militaires et de femmes qui ont rencontré et se sont liés d’amitié avec son père au fil des ans.

« Cela a commencé par des lettres et progressivement par des e-mails de personnes qui avaient soit un parent qui a servi et rencontré mon père, soit un militaire qui s’est souvenu de l’avoir rencontré », a-t-elle expliqué. « Il y avait une histoire d’un militaire qui était à Hollywood avec ses copains. Ils étaient tellement excités de visiter. Alors, ils se sont offert un bon dîner au Brown Derby. »

« Eh bien, il se trouve que mon père était là ce soir-là, » dit-elle. « Quand il les a remarqués en uniforme, il s’est immédiatement approché de leur table, a pris une chaise, s’est assis et a commencé à leur parler. Il était très intéressé à savoir d’où ils venaient, leurs familles. Il a fini par payer pour leur repas. Mais ce n’était pas inhabituel. Lui et Bud [Abbott] ferait ça. Si un militaire était en uniforme, sans poser de questions, ‘Le repas est pour nous.' »

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Abbott et Costello figuraient parmi les stars du box-office les mieux rémunérées. Ils ont parodié la vie dans les forces armées, faisant rire avec leur comédie burlesque et remontant le moral.

Au sommet de leur popularité, les « good humor boys » d’Hollywood ont fait deux tournées nationales pour vendre des obligations de guerre, a rapporté History Nebraska. Selon le point de vente, ils ont levé environ 85 millions de dollars pour le gouvernement américain. Selon les rapports, leur campagne d’obligations de guerre en 1942 comprenait des arrêts dans 80 villes de 22 États.

« Mon père était très, très patriote », a expliqué Chris. « C’était un fier patriote. Mon père et Bud aimaient ce pays. Ils voulaient aider l’Oncle Sam et redonner. Il ferait n’importe quoi pour ce pays. »

« Je continue d’entendre des militaires », a-t-elle partagé. « Ils enverront des photos d’eux avec mon père… Abbott et Costello voulaient honorer les hommes et les femmes qui risquaient leur vie pour nous donner la liberté. Et ils étaient prêts à tout. Ils ont aidé la Croix-Rouge. Ils visitaient les hôpitaux du pays pendant les années d’obligations de guerre. Ils s’asseyaient avec ces militaires, écoutaient leurs histoires, plaisantaient avec eux.

Chris a dit qu’il y avait une visite particulière faite par Costello qui est restée avec elle au fil des ans.

« Ils ont visité un hôpital à San Francisco », a-t-elle expliqué. « C’était toute une salle remplie de soldats qui revenaient tout juste de la guerre blessés. Il y avait un monsieur qui était dans un lit d’hôpital. Il avait la tête tournée dans l’autre sens, pas face à Abbott et Costello. Quelqu’un avait mentionné à qu’il était très déprimé et qu’il ne parlait à personne. Alors, papa et Bud ont approché ce jeune homme, qui avait peut-être entre le milieu et la fin de la vingtaine. Ils ont commencé à lui parler. Ils lui ont demandé : « Pouvons-nous envoyer quelque chose à tes parents ? Voulez-vous que nous les appelions et que nous partagions des messages pour vous ? »

Le jeune homme était imperturbable. Abbott et Costello ont ensuite joué leur numéro de comédie pour lui. Abbott a pris un stéthoscope et a écouté la jambe du soldat blessé, qui était dans le plâtre.

« Ce type s’est soudainement retourné pour leur faire face », a déclaré Chris. « Il avait les larmes aux yeux. Il s’est alors mis à rire de façon incontrôlable. Il ne pouvait s’arrêter de rire. Et plus il riait, plus ils se lançaient vraiment dans leurs ébats. Puis toute la salle a commencé à regarder et a éclaté de rire. »

« La comédie n’était qu’un moyen pour eux de redonner », a-t-elle partagé. « Ils ont réalisé qu’ils gagnaient beaucoup d’argent à cette époque. Ils se sont dit : ‘Pourquoi ne pas le rendre aux personnes qui en ont besoin ?’ Ils ont financé une bonne partie de leur tournée de leur poche, afin qu’ils puissent se rendre disponibles et aider. »

Cependant, la vie n’a pas toujours été remplie de rires. En 1943, le fils de Costello, Lou Jr., s’est noyé dans la piscine familiale quelques jours avant son premier anniversaire. En l’honneur de son enfant, Costello a aidé à lancer le terrain de jeu et la clinique médicale de la Lou Costello Jr. Youth Foundation. Le centre a ouvert ses portes trois mois avant la naissance de Chris.

« C’était une perte horrible », a déclaré Chris. « Mais pour qu’il puisse surmonter ce chagrin, il a décidé de construire un centre de jeunesse pour les enfants défavorisés dans l’est de Los Angeles. Il a dit à tout le monde: » Je cherche un quartier dans la partie la plus pauvre de la ville. Je ne veux pas d’un riche Je veux une section pour les enfants qui n’ont jamais été dans une salle de cinéma et qui n’ont pas de soins médicaux appropriés.' »

La fondation est toujours en activité aujourd’hui, et un portrait de Lou Jr. est toujours bien en vue, a déclaré Chris.

« [My father] leur a tout donné, des soins médicaux aux déjeuners, en passant par des cours de natation gratuits », a-t-elle déclaré. « Il leur a fait construire une piscine de taille olympique. Aussi, les terrains de basket – il adorait le basket. C’était un petit gars, mais garçon pouvait-il jouer. Il voulait une garderie, un atelier de menuiserie – tout ce qui donnerait une chance à ces enfants… Rencontrer certains de ces enfants aujourd’hui me fait monter les larmes aux yeux. Un enfant a dit : « J’aurais fait partie d’un gang s’il n’y avait pas eu ce centre pour jeunes. Un autre a déclaré : « J’ai pris confiance en moi et j’ai été accepté dans une école de métiers. Mon père aurait été aux anges de bonheur. »

Chris a dit qu’elle n’avait eu son père que pendant 11 ans, mais pendant leur bref temps ensemble, elle a eu une enfance joyeuse remplie de souvenirs impérissables.

Abbott et Costello se sont séparés en 1957 mais sont restés de grands amis. Abbott est décédé en 1974 à l’âge de 76 ans.

« Je me souviens avoir passé un après-midi avec Bud et sa femme – j’avais 16 ans », se souvient Chris. « Il était sur le canapé et appuyé sur sa canne. Il avait un fume-cigarette en or avec une cigarette. La télévision était allumée. Et tout à coup, nous avons entendu la chanson thème de » The Abbott and Costello Show « . Je l’ai regardé et il a juste appris de plus près. Il a retiré la cigarette de sa bouche. Et il a dit: « Mon pote me manque. »