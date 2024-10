Abbott Elementary, il fait toujours beau à Philadelphie va traverser

C’est officiel : « Abbott Elementary » et « It’s Always Sunny in Philadelphia » préparent en effet un épisode croisé, comme cela a été laissé entendre dans de récentes publications énigmatiques sur les réseaux sociaux par la star/créatrice de « Abbott », Quinta Brunson et la star/co de « Sunny ». -créateur Rob McElhenney.

McElhenney a révélé la nouvelle dans une publication sur les réseaux sociaux, comprenant une photo de lui, Charlie Day de « Sunny » et Brunson à l’extérieur du studio Warner Bros. pour « Abbott » :

Également sur les histoires d’IG, McElhenney a publié une autre photo, qui ajoutait Danny DeVito de « Sunny » et Tyler James Williams et William Stanford Davis d’« Abbott » au mélange :

McElhenney avait déjà déclaré sur les réseaux sociaux qu’un crossover « Abbott »/« Sunny » aurait du sens, étant donné que les deux émissions se déroulent à Philadelphie. Et bien que « Abbott » soit produit par Warner Bros. TV, l’émission est diffusée sur la chaîne ABC de Disney, tandis que « Sunny » est diffusée sur le réseau FX de Disney, donc un tel crossover semblait dans le domaine du possible.

Brunson avait été timide à ce sujet au début, mais plus tôt cet été, Brunson a laissé entendre au podcast « Awards Circuit » de Variety que quelque chose était effectivement en préparation. Sans le préciser, elle avait déclaré qu’un grand croisement se produisait – et quand Variété a suggéré « Sunny », elle n’a pas dit non. « Des accords sont conclus. Je veux que vous le sachiez. Je dirai que je suis vraiment excitée », a-t-elle déclaré. « Vous voulez trouver des façons amusantes de faire bouger les choses sans abandonner ce que vous avez construit. Et je suis enthousiasmé par ce crossover dont je ne nommerai pas l’autre projet.

« Je suis ravie de faire bouger les choses de cette façon », a-t-elle ajouté. « J’aime la télévision, tout le monde le sait, mais j’aime les moments télé et ces grands moments télé me ​​manquent. Je me souviens à quel point ils étaient excitants. Tout ce que je peux faire avec « Abbott » pour aider à maintenir vivante cette culture de la télévision amusante, je le ferai. Donc je pense que ça va être une télé amusante.

L’idée a germé pour la première fois en février, lorsque McElhenney a fait référence au célèbre désastre de la « Willy’s Chocolate Experience » lors d’un événement à Glasgow. « Beaucoup d’entre vous disent que cela ressemble à un épisode de Sunny, mais pour moi, cela ressemble plus à un épisode croisé @alwayssunnt @AbbotElemABC », a-t-il écrit sur X. Plus tard, sur Instagram, Brunson a pris une capture d’écran du message de McElhenney et a ajouté , « Dites simplement le mot @robmcelhenney. Je vous aime les gars.

Au Comic-Con de San Diego cet été, quelque chose était évidemment déjà en jeu, puisque Brunson a annoncé qu’il y aurait un crossover à venir :

« Je ne vais pas vous dire avec qui, ou avec quoi, ou où, ou quand », a-t-elle déclaré, tandis que la foule haletait et applaudissait. « Mais c’est vraiment excitant et je pense que cela va changer la télévision telle que nous la connaissons. » (« La Maison du Dragon », a plaisanté la star Lisa Ann Walter.) Après la surprise sur scène, Brunson et les acteurs ont rendu visite Variété‘s Comic-Con Studio, où nous avons fait quelques suppositions éclairées sur la série avec laquelle ils se croiseraient : « Les Simpsons » de Fox, « The Bear » de FX, « Grey’s Anatomy » d’ABC ou « Always Sunny in Philadelphia » de FX. « Je pense que ce sont toutes des choses ridicules et folles à dire », a répondu Brunson en souriant, mais en gardant un visage impassible, pour ne rien révéler. « Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c’est. Même si vous l’aviez bien deviné, je ne vous le dirais pas », a-t-elle ajouté, alors que la star Janelle James intervenait, « Bien essayé, cependant. »

« Abbott Elementary » revient pour sa saison 4 la semaine prochaine, le 9 octobre à 21h30, sur ABC. « Il fait toujours beau à Philadelphie » est actuellement dans la salle des scénaristes, avec l’intention de tourner les huit épisodes de la saison 17 plus tard cet automne.

(Angélique Jackson a contribué à ce rapport.)