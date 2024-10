Abbott Elementary, il fait toujours beau à Philadelphie Set Crossover

École primaire Abbott croise la route de Il fait toujours beau à Philadelphie. Les esprits créatifs derrière les deux séries comiques s’associent pour un épisode croisé.

Ensoleillé La star et créateur Rob McElhenney a confirmé la nouvelle dans une publication et une story Instagram jeudi. Il a partagé une photo de lui avec Ensoleillé la star Charlie Day et Abbott la star et créatrice Quinta Brunson posant dans ce qui semblait être le terrain de Warner Bros. Abbott films. Il a simplement légendé la photo : « Oh. Bonjour. »

Dans une histoire sur IG, McElhenney a publié une autre photo qui comprenait également Ensoleillé la star Danny DeVito avec Abbott met en vedette Tyler James Williams et William Stanford Davis.

La nouvelle fait suite à des mois de spéculations selon lesquelles quelque chose était en préparation concernant les deux séries. En juillet au Comic-Con, Brunson a déclaré que Abbott présenterait un épisode croisé mais offrirait peu de détails, à part dire qu’il serait diffusé au cours de la quatrième saison de la série, qui débutera le 9 octobre.

« Nous allons faire un crossover intéressant cette saison… mais je ne vais pas vous dire avec qui ou avec quoi ou où ou quand ou comment », avait déclaré Brunson à l’époque. « Mais c’est vraiment excitant, et je pense que cela va changer la télévision telle que nous la connaissons. »

Abbott et Ensoleillé font tous deux partie de la famille Disney : le premier est diffusé sur ABC, tandis que le second habite FX. De plus, ils se déroulent tous deux à Philadelphie. Sunny a également lancé sa 16e saison l’été dernier.

Les deux Ensoleillé et Abbott étaient représentés aux Emmy Awards du mois dernier. Marié Ensoleillé stars McElhenney et Kaitlin Olson présentées au spectacle, où École primaire Abbottétait en lice pour de nombreux Emmy Awards, dont celui de la meilleure série comique.