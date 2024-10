« Abbott Elementary » a une autre leçon pour nous, et c’est un grand tournant

La force d’« Abbott Elementary » réside dans son confort insistant, que son créateur et star, Quinta Brunson, a compris comme étant au cœur de la mission de la sitcom diffusée.

Qualifier la série de quatre saisons confortables n’est pas aussi péjoratif qu’il pourrait l’être si nous parlions, disons, de « l’ours » de la même manière. Oui, ce nom est intentionnel, et pas seulement parce que dans les débats sur ce qui est ou n’est pas une comédie télévisée, « Abbott » a tendance à être cité comme le porte-étendard classique d’une demi-heure, jusqu’à son format de faux documentaire, en raison de son hilarité manifeste. .

Grâce à son enseignante de deuxième année Janine Teagues, Brunson capture l’essence de cet instructeur inoubliable qui a fait une différence dans nos vies. (Son école fictive porte le nom de son professeur d’école primaire préféré.) Elle est une remplaçante intrépide pour les âmes infatigables qui refusent de se laisser dissuader d’inspirer les jeunes esprits.

Et tandis que le chouchou critique de FX a subi quelques réactions négatives au cours de sa troisième saison pour avoir proposé une version de « plus de la même chose », les scénaristes d’« Abbott » font de la prévisibilité de sa comédie diffusée un atout.

Cela compte alors que le spectacle reprend avec une autre année scolaire à l’école élémentaire Willard R. Abbott. Quatre saisons plus tard, Janine n’est plus la débutante maladroite, mais pas tout à fait l’égale des enseignantes chevronnées d’Abbott, Melissa Schemmenti (Lisa Ann Walter) et Barbara Howard (Sheryl Lee Ralph).

Grâce à son détour par les entrailles de la machine administrative éducative, Janine comprend mieux les défis et les limites du travail dans une école publique chroniquement sous-financée à West Philly.

Des problèmes considérables demeurent. La mauvaise gestion de la directrice Ava Coleman ne peut pas être entièrement corrigée – ce n’est pas ce que nous souhaiterions. Le portrait de l’ineptie de Janelle James est le cadeau de la Journée de reconnaissance des enseignants qui ne cesse de donner.

Mais même Ava n’empêche pas Janine de remplir son véritable objectif d’enseignante, inspirée par ses collègues éducateurs Jacob Hill (Chris Perfetti) et son béguin soutenu pour Gregory Eddie (Tyler James Williams).

Comme toutes les grandes sitcoms sur le lieu de travail, l’ensemble de personnages « Abbott Elementary » est une famille avec deux personnages suspendus aux branches de l’arbre « vont-ils/ne veulent-ils pas », s’embrassant dans la finale de la troisième saison.

La grande question à mesure que « Abbott Elementary » revient est de savoir ce qu’il est advenu du cliffhanger lip-lock de Janine et Gregory. Mais ce n’est jamais tout. Il y a deux saisons, Brunson a utilisé la popularité de son émission pour explorer ce que les écoles à charte signifient pour une communauté. Cet arc « Abbott » a clarifié ces nébuleux points de discussion politiques sur le choix de l’école et les bons scolaires en expliquant comment les écoles à charte fonctionnent contre le système scolaire public et les communautés qui veulent simplement que leurs enfants reçoivent une éducation solide dans un environnement sûr.

La saison 4 plonge dans un autre conflit de classe épineux du monde réel sans mentionner un certain mot redouté qui y est associé lors de la première de la saison. Mais nous comprenons rapidement ce qui se passe lorsqu’Ava tombe par hasard dans son bureau et est confrontée à une vision si peu familière qu’elle pense voir un fantôme. C’est juste un enfant blanc dont les parents ont récemment déménagé dans la région.

Janine explique qu’un grand parcours de golf PGA est en construction à environ 10 pâtés de maisons d’Abbott, et que de nouveaux propriétaires déménagent dans la région pour pouvoir jouer ici. « Et même si Tigers Woods est un golfeur remarquable », dit Janine, « la démographie de la plupart des golfeurs est principalement… euh… »

Oui. Grâce à ce nouveau terrain de golf, la gentrification est sur le point de frapper Abbott et ses familles de manière plus tangible qu’elle ne l’a déjà fait, à commencer par des effets de roulement de base comme une perte soudaine d’eau dans le bâtiment de l’école et une légère augmentation des déplacements de vermine.

Brunson n’a jamais voulu que « Abbott Elementary » parle de la noirceur de l’école ou de la plupart de ses enseignants, attirant plutôt l’attention sur le mélange et le choc des personnalités individuelles qui composent le personnel. Cela dit, elle n’a pas non plus peur d’encaisser l’affection que nous portons à ces personnages pour faire la lumière sur des phénomènes réels qui rendent la vie intenable pour les vrais gens de la classe ouvrière.

L’intrigue secondaire du parcours de golf n’apparaît pas dans chaque épisode. En fait, l’épisode de la semaine prochaine n’inclut pas une seule mention ; une épidémie contagieuse a suffisamment rempli l’assiette de tout le monde.

Mais cela reflète une affaire qui se déroule actuellement dans l’ouest de Philadelphie. Les intérêts milliardaires ont soutenu la restauration de le parcours de golf de Cobbs Creeksitué dans un quartier à majorité noire dont les habitants n’ont pas été consultés et sont constamment évincé par la hausse des prix de l’immobilier et des taxes qui l’accompagnent. Les habitants considèrent également cette « restauration » comme irresponsable envers l’environnementcoupe à blanc de vieux arbres dans les espaces verts locaux voisins utilisés pour la randonnée et naturalistes appréciés pour leur diversité.

L’une des premières choses que Janine dit avec un sourire aimable dans le pilote est que la ville dit constamment à ses enseignants qu’il n’y a pas d’argent pour financer les besoins de leur école, « mais ils font une rénovation de plusieurs millions de dollars au stade des Eagles en bas de la rue. »

Le désinvestissement municipal frappe les communautés à travers le pays, et pas seulement les grandes villes. Le développement du terrain de golf, cependant, offre l’occasion de montrer au public de l’émission aux heures de grande écoute comment les projets de rénovation urbaine tant médiatisés ont un impact sur les résidents de longue date qui n’avaient pas leur mot à dire en la matière.

« Abbott » n’aborde pas cet aspect de front – pas dans la première, en tout cas. Et vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le développement du parcours de golf de Cobbs Creek pour reconnaître que quelque chose ne va vraiment pas dans la poche de l’émission de West Philly. Un avocat habile qui fait miroiter des pots-de-vin à ces enseignants extrêmement sous-payés n’est jamais à la hauteur. Même dans ce moment révélateur « oh-oh », l’humour physique des acteurs maintient la scène légère et les zingers atteignent leur cible sans faute.

Nous voulons tous regarder ce qui ressortira de l’interlude de Janine et Gregory, même ceux d’entre nous qui espéraient que cela n’arriverait pas.

Prêter attention à la manière dont ces enseignants et leur communauté résiliente font face à une autre menace bien financée promet d’en valoir la peine – une denrée plus rare aux heures de grande écoute de nos jours.

Peu de comédies de réseau se lancent dans le commentaire social avec beaucoup de nuances, et sans adoucir l’atterrissage d’une manière qui défie la réalité. Mais le fait que « Abbott Elementary » soit prêt à se lancer dans cette discussion sur la politique de classe avec un sourire plein d’espoir et sans perdre sa joie est un accomplissement.

La saison 4 de « Abbott Elementary » sera diffusée à 21h30 le mercredi 9 octobre sur ABC. Les épisodes sont diffusés le jeudi sur Hulu.