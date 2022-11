Abbott du GOP remporte son 3e mandat de gouverneur du Texas et bat O’Rourke

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a remporté de manière décisive un troisième mandat mardi soir, battant le démocrate Beto O’Rourke dans une course à mi-mandat qui a testé la direction de l’État rouge américain surdimensionné après le massacre de l’école d’Uvalde et une nouvelle interdiction stricte de l’avortement.

La victoire a souligné la durabilité d’Abbott. Malgré des dépenses record dans la course qui ont dépassé plus de 200 millions de dollars combinés, O’Rourke risquait de perdre à deux chiffres quatre ans seulement après sa courte défaite au Sénat américain qui était la plus proche par un démocrate du Texas depuis des décennies.

“Ce soir, les Texans ont envoyé un message très retentissant”, a déclaré Abbott lors d’un discours de victoire dans la ville frontalière sud de McAllen.

Dans un Texas en évolution rapide – un mastodonte en plein essor de 29 millions d’habitants qui devient plus jeune, moins blanc et un aimant pour les grandes entreprises – Abbott est resté un rempart pour le GOP face à un challenger de haut niveau et dur. Abbott a capitalisé sur les inquiétudes suscitées par la criminalité et l’inflation contre un rival charismatique qui s’est battu pour les électeurs aigris par des fusillades de masse, une interdiction de l’avortement et la panne mortelle du réseau électrique de l’État en 2021.

Le résultat place désormais deux des plus grandes personnalités politiques du Texas – l’une qui s’est déjà présentée à la Maison Blanche, l’autre envisageant potentiellement sa propre candidature – sur des trajectoires opposées.

Abbott, 64 ans, a renforcé sa position en tant que candidat potentiel à la présidentielle de 2024 et a assuré sa place en tant que deuxième gouverneur de l’État en poste depuis le plus longtemps. Il a maximisé le pouvoir exécutif, dirigeant une opération spectaculaire de 4 milliards de dollars à la frontière américano-mexicaine au nom de la réduction de l’immigration, tout en écrasant les challengers de sa droite et en dépensant généreusement pour écarter les critiques législatifs.

Il restera secoué par une solide majorité du GOP à l’Assemblée législative après une victoire qui a agressivement courtisé les électeurs hispaniques du sud du Texas et saisi les angoisses économiques et les craintes de récession. Plus de 4 électeurs texans sur 10 classent l’économie comme le problème le plus important auquel le pays est confronté, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de près de 3 400 électeurs.

Les électeurs du Texas sont divisés sur la façon dont Abbott gère son travail de gouverneur, avec des parts presque égales d’approbation et de désapprobation.

O’Rourke se demande maintenant s’il est temps de passer à autre chose.

Il s’agissait de sa troisième campagne électorale ratée en quatre ans, assombrissant davantage l’avenir autrefois radieux de l’ancien membre du Congrès qui s’est propulsé au rang de superstar démocrate après avoir failli remporter une course au Sénat américain en 2018. S’adressant à des partisans de sa ville natale d’El Paso après avoir perdu, O’Rourke n’a pas carrément dit s’il se représenterait.

“Je ne sais pas quel sera mon rôle ou le vôtre à l’avenir, mais je suis dans ce combat pour la vie”, a-t-il déclaré.

La course a révélé les dommages causés par son extinction lors de la primaire présidentielle démocrate en 2019, car il a dû répondre des positions libérales qu’il a prises sur la scène nationale et qui ont repoussé les Texans dont il avait besoin pour reconquérir son pays. Il a également fait face aux vents contraires des faibles cotes d’approbation du président Joe Biden, qu’Abbott a exploitées, diffusant des publicités qui transformaient les visages d’O’Rourke et de Biden ensemble et décrivaient leurs politiques comme une seule et même chose.

O’Rourke a tenté d’animer les électeurs démocrates à propos de la fusillade d’Uvalde et Abbott a signé une interdiction de l’avortement qui ne faisait aucune exception en cas de viol ou d’inceste.

Les électeurs sont fortement divisés sur l’avortement. Des proportions à peu près égales sont favorables à une loi garantissant l’accès à l’avortement légal dans tout le pays ou s’y opposent. Mais parmi les 8 électeurs sur 10 qui disent que l’avortement légal devrait être autorisé si une grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste, ils sont à peu près partagés dans leur soutien entre Abbott et O’Rourke.

Les enjeux de la course, a déclaré O’Rourke, se sont cristallisés au cours de l’été après qu’un homme armé est entré à l’école élémentaire Robb en mai et a tué 19 enfants et deux enseignants. La fusillade a été l’une des attaques les plus meurtrières en classe de l’histoire des États-Unis et a poursuivi une sombre série de fusillades de masse au Texas, où Abbott et les républicains ont assoupli les lois sur les armes à feu et éliminé les vérifications des antécédents pour les armes de poing dissimulées.

Les parents de certaines des victimes d’Uvalde se sont ralliés à O’Rourke et ont fustigé Abbott lors d’événements de campagne et de publicités télévisées. Mais même à Uvalde, Abbott emportait confortablement le comté environnant avec plus de 60% des voix.

Si Abbott termine un autre mandat complet d’ici 2026, il aura servi 12 ans en tant que gouverneur, juste derrière Rick Perry, qui a été en poste pendant 14 ans.

Ils ont supervisé une ère de croissance explosive au Texas, qui depuis 2010 a ajouté près de 4 millions de personnes, plus que tout autre État. Les Hispaniques ont représenté la moitié de cette croissance, accélérant les changements démographiques qui, selon les démocrates, finiront par transformer le Texas en leur faveur.

Mais Abbott, dont l’épouse, Cecilia, est la première première dame hispanique du Texas, ne voit pas un tel calcul politique à l’horizon.

À Dallas, Danette Galvis, 48 ​​ans, a voté pour Abbott, disant qu’elle aime le travail qu’il a fait. À son avis, Abbott transportant des migrants par bus vers d’autres villes dirigées par les démocrates était “plus un message qu’il essayait d’envoyer, pas tant de mal à quoi que ce soit ou à qui que ce soit”.

“Nous sommes en quelque sorte attaqués simplement parce que nous sommes à la frontière”, a déclaré Galvis.

Paul J. Weber, The Associated Press