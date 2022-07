Abbott a passé des heures à collecter des fonds après le tournage d’Uvalde

AUSTIN, Texas (AP) – Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il s’était arrêté lors d’une campagne de financement à la suite de la fusillade mortelle dans une école à Uvalde et avait «fait savoir aux gens» qu’il ne pouvait pas rester, mais un journal rapporte qu’il était là depuis près de trois heures.

Le Dallas Morning News a rapporté jeudi que les rapports de financement de campagne et les enregistrements de suivi des vols montrent qu’Abbott est arrivé à Huntsville à 16 h 52 le 24 mai – quelques heures après la fusillade à Robb Elementary School – puis a été conduit sur environ 2 miles (3 kilomètres) à la maison d’un supporter local. Il n’a pas quitté la ville avant 19h47

Un tireur de 18 ans est entré dans l’école à 11h33 ce jour-là mais ce n’est qu’à 12h50 que les forces de l’ordre ont pénétré dans la salle de classe où il était enfermé et l’ont tué. Le directeur du Département de la sécurité publique du Texas, le colonel Steve McCraw, a qualifié la réponse lente et chaotique des forces de l’ordre à la fusillade d’« échec lamentable ».

McCraw a déclaré que trois minutes après l’entrée du tireur dans l’école, suffisamment d’officiers et de puissance de feu avaient été déployés pour l’arrêter. Dix-neuf étudiants et deux enseignants ont été tués dans l’attaque.

Lorsqu’on a demandé à Abbott lors d’une conférence de presse à Uvalde le lendemain de la fusillade pourquoi il n’avait pas annulé la collecte de fonds, il a noté qu’il était à Abilene lorsqu’il a appris l’attaque.

“Sur le chemin du retour à Austin, je me suis arrêté et j’ai fait savoir aux gens que je ne pouvais pas rester, que je devais y aller”, a déclaré Abbott. “Et je voulais qu’ils sachent ce qui s’était passé et qu’ils reviennent à Austin afin que je puisse poursuivre ma collaboration avec les forces de l’ordre du Texas pour m’assurer que tous les besoins étaient satisfaits ici dans la région d’Uvalde.”

Abilene, où Abbott avait donné une conférence de presse sur les incendies de forêt, se trouve à environ 220 miles (354 kilomètres) au nord-ouest d’Austin, tandis que Huntsville est à environ 150 miles (240 kilomètres) à l’est de la capitale de l’État.

La porte-parole de la campagne d’Abbott, Renae Eze, a déclaré au journal qu’Abbott avait été franc sur ses mouvements ce jour-là. Elle a déclaré que tout au long de l’après-midi et de la soirée du 24 mai, Abbott s’était entretenu avec le président Joe Biden, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, les forces de l’ordre et le personnel.

“Le lendemain de la tragédie, le gouverneur s’est rendu à Uvalde et a rencontré les forces de l’ordre et les responsables locaux”, a-t-elle déclaré. “La description par le gouverneur de ses mouvements ce jour-là est exacte.”

Le lendemain de la fusillade, Abbott a salué ce qu’il a qualifié de réponse rapide des forces de l’ordre qui “ont fait preuve d’un courage incroyable en courant vers des coups de feu”. Il a dit plus tard qu’il avait été «induit en erreur» et qu’il était «livide» à ce sujet.

Selon un rapport sur le financement de la campagne, Abbott pourrait avoir collecté jusqu’à 50 000 dollars lors de la collecte de fonds de Huntsville, a indiqué le journal.

Abbott, un républicain, affrontera l’adversaire démocrate Beto O’Rourke en novembre.

