Abbotsford est la première ville de la Colombie-Britannique à déployer des équipes d’intervention rapide dans les camps de sans-abri

Abbotsford, dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, l’un des points chauds de l’itinérance en Colombie-Britannique, recevra probablement beaucoup d’attention de la part d’autres communautés aux prises avec ces problèmes dans un proche avenir.

Le ministre du Logement, Ravi Kahlon, mardi 13 juin, a annoncé qu’Abbotsford était la première des cinq communautés où la nouvelle équipe d’action et d’intervention pour les camps de sans-abri entrerait en action lorsque des camps de sans-abri surgiraient.

Kahlon a déclaré que le programme associe des responsables du gouvernement et des autorités sanitaires, des autorités chargées de l’application des règlements, de la police et des agences de services sociaux en équipes pour fournir un soutien et des informations aux personnes en situation d’itinérance publique. Le modèle s’inspire d’un modèle testé en 2017 suite au développement d’un grand camp de sans-abri à Victoria, le modèle lui-même étant venu de Seattle.

Il a dit que les quatre autres communautés bénéficiaires seraient annoncées à l’automne.

Kahlon a fait l’annonce du statut d’Abbotsford en tant que première des cinq communautés HEART en annonçant 4 millions de dollars pour un nouveau refuge temporaire pour sans-abri qui sera construit sur le site du soi-disant campement de Lonzo Road. Abritant actuellement 15 personnes, le camp a hébergé jusqu’à 100 personnes au cours de son existence, remontant à 2020.

Les personnes restantes sur le site ont jusqu’au 26 juin pour le quitter. Les autorités locales promettent que la fermeture imminente du camp de sans-abri très visible améliorera la sécurité publique. Mais le fait de fermer le camp ne représente qu’une étape solitaire vers la résolution du plus grand casse-tête qu’est le sans-abrisme, avec HEART présenté comme faisant partie d’une réponse à plusieurs volets.

Un rapport 2020/21 BC Housing résumant 25 dénombrements ponctuels de sans-abrisme parmi 8 665 personnes sans abri. De nombreux experts considèrent ce chiffre trop bas à la lumière d’autres recherches selon lesquelles quelque 23 000 personnes ont été sans abri à un moment donné en 2019, que ce soit pour une journée, une courte période ou à long terme.

Stephanie Gauthier, directrice exécutive de la Central Okanagan Journey Home Society, fera partie de ceux qui accorderont « toute leur attention » aux développements à Abbotsford alors que le modèle HEART se déploie.

«En fait, la Journey Home Society se réunit toutes les deux semaines avec 17 autres communautés de la Colombie-Britannique qui luttent contre l’itinérance en Colombie-Britannique et Abbotsford est l’une de ces communautés avec lesquelles nous nous réunissons régulièrement», a déclaré Gauthier. . «Nous avons tous tendance à partager ce qui se passe dans nos communautés… et à travailler à des solutions communes.»

Gauthier a dit qu’elle n’a pas encore vu comment ce modèle fonctionnera.

« Mais je pense qu’il est essentiel de se concentrer sur la reconnaissance de la nécessité de pouvoir fournir un soutien global autant que possible aux personnes qui s’abritent à l’extérieur », a-t-elle déclaré. « Notre système est conçu pour fournir des services aux personnes qui sont connectées à l’infrastructure physique… et très souvent, les personnes qui n’ont pas ces options sont laissées à elles-mêmes.

« C’est une mesure positive pour la province. Ils ont évidemment entendu les recommandations de communautés comme Kelowna et Abbotsford et d’autres qui travaillent autour de cet espace selon lesquelles il y a un énorme besoin d’avoir une équipe multidisciplinaire qui est engagée et qui propose des solutions.

Ce point est également ressorti des remarques de Kahlon. Il a déclaré que la clé du programme était d’établir des relations avec les personnes sans abri.

« C’est la première chose… faites une évaluation appropriée de leurs besoins et essayez ensuite de trouver des solutions pour ces personnes le plus rapidement possible », a-t-il déclaré, ajoutant que les acteurs d’autres modèles ne parviennent souvent pas à travailler ensemble, malgré la disponibilité des ressources. .

Gauthier apprécierait également que la province désigne Kelowna comme l’une des autres communautés.

« Chaque fois que notre communauté peut exploiter des opportunités supplémentaires, mieux c’est », a-t-elle déclaré. « Cela étant dit, Kelowna a été très proactive en essayant de répondre aux besoins des personnes qui s’abritent à l’extérieur », a déclaré Gauthier, pointant vers diverses ressources.

