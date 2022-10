Abbot émet un nouveau rappel de lait maternisé

Abbott, le fabricant de préparations pour nourrissons, a déclaré vendredi qu’il rappelait certains lots de ses produits et formules liquides “prêts à l’emploi” dans des contenants de 2 onces. Un “petit pourcentage” des bouteilles n’a peut-être pas été scellé correctement, a déclaré Abbott. Ils ont été fabriqués dans une usine à Columbus, Ohio. Les bouchons de bouteille non scellés pourraient abîmer les aliments

Les marques incluses dans le rappel sont Similac Pro-Total Comfort, Similac 360 Total Care, Similac 360 Total Care Sensitive, Similac Special Care 24, Similac Stage 1, Similac NeoSure, Similac Water (Sterilized) et Pedialyte Electrolyte Solution.

Abbott dit qu’il ne s’attend pas à ce que le rappel ait un impact sur l’offre globale de préparations pour nourrissons aux États-Unis et que le volume de produits rappelés “équivaut à moins d’une journée du nombre total d’onces” de préparations pour bébés nourries aux États-Unis. Les produits étaient principalement distribués dans les cabinets médicaux, les hôpitaux et les magasins aux États-Unis, mais certains étaient également expédiés vers d’autres régions. Cela comprend Porto Rico, la Barbade, les Bermudes, la Colombie, la République dominicaine, Haïti, la Jamaïque, Sainte-Croix, Saint-Thomas, le Canada, Curaçao, Panama et Trinité-et-Tobago.

Pour voir si votre produit est inclus dans le rappel, Abbott dit de visiter Similacrecall.com. Si vous avez un produit rappelé, vous devez le jeter et ne pas le donner à votre enfant.

Plus tôt cette année, Abbott, le plus grand fabricant de préparations pour nourrissons du pays, a émis un rappel et a dû arrêter la fabrication dans l’une de ses usines, contribuant à une pénurie de lait maternisé aux Etats-Unis. Si la pénurie s’est améliorée ces derniers mois, la les effets peuvent encore se faire sentir par certains parents.

