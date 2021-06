Abbie Quinnen révèle l’étendue réelle des brûlures six mois après un accident anormal avec son petit ami AJ Pritchard

ABBIE Quinnen a révélé l’étendue réelle des brûlures six mois après un accident anormal avec son petit ami AJ Pritchard.

La beauté de 24 ans a été engloutie par le feu après que la vidéo sur les réseaux sociaux ait mal tourné plus tôt cette année.

ITV

Abbie a parlé de ses blessures sur Lorraine[/caption]

Maintenant, la danseuse a courageusement parlé de ses brûlures dans un clip teaser de l’épisode de Lorraine de demain révélé dans le Courrier en ligne.

Dans le clip, Abbie a été vue en train d’appliquer de la lotion sur ses blessures.

Elle a déclaré: «Je dois simplement utiliser des mouvements circulaires et garder toutes mes cicatrices hydratées. Et après cela, j’utilise mes feuilles de silicone.

« Ensuite, j’ai mis mon gilet de compression, que je porte 23 heures par jour. »

ITV

La danseuse s’est courageusement ouverte sur ses brûlures[/caption]

ITV

Elle a expliqué comment elle devait prendre soin d’elle[/caption]

ITV

Elle a démontré comment elle devait appliquer de la lotion sur ses brûlures[/caption]

Getty

AJ a expliqué à quel point cela le rendait triste de voir Abbie souffrir[/caption]

L’ancien pro AJ de Strictly Come Dancing était également dans le clip.

Il a expliqué à quel point la vie avait été difficile après l’incident.

Il a déclaré : « Il y a de très mauvais jours et il y a de très, très mauvais creux. Et ça me met très mal à l’aise. »

Le couple, qui a récemment célébré son deuxième anniversaire, tournait une vidéo de « piratage de la vie » et montrait à ses abonnés comment couper une bouteille en verre en deux pour l’utiliser comme vase.

La méga agence

Abbie était magnifique lors d’une première cette semaine[/caption]

Les choses ont terriblement mal tourné et ont enflammé les cheveux et les vêtements d’Abbie, ce qui a causé des brûlures au troisième degré sur son corps.

La beauté blonde a visité l’hôpital 20 fois et a subi trois greffes de peau depuis.

S’ouvrant sur l’épreuve traumatisante plus tôt ce mois-ci, Abbie a admis qu’elle ne pouvait s’empêcher de s’en prendre à son petit ami.

Elle a confié au Sun : « J’ai tout fait pour le repousser loin de moi. Je me suis senti tellement traumatisé que j’ai frappé la personne qui m’aimait le plus.

«Il était à mes côtés dès que je suis sorti de l’hôpital, cuisinant pour moi, frottant des crèmes et des crèmes hydratantes sur mes cicatrices quatre fois par jour, et me disant que j’étais belle, ne me laissant pas lever le petit doigt.

« Il restait si calme et optimiste pour moi, mais j’étais un gâchis émotionnel et je voulais qu’il soit aussi dévasté que moi. »

Elle a subi des flashbacks au moment pétrifiant où elle pensait qu’elle allait mourir et n’a pas pu se résoudre à se regarder dans le miroir pendant sa convalescence.

Abbie a ajouté : « Je ne me suis même pas reconnue.

« Tout ce que je pouvais voir, c’était des brûlures sur tout mon visage. Je ne savais pas s’ils guériraient, je ne voulais simplement pas me regarder ou laisser quelqu’un d’autre me voir.

«C’était pendant le verrouillage, mais les médecins ont décidé que je devais avoir une seule visite. AJ est venu me voir, mais j’ai refusé de le laisser entrer dans la pièce.

« Je ne pouvais pas supporter qu’il me voie. Je lui ai aussi dit que je ne rentrais pas à la maison ; J’allais retourner chez ma mère.





« Je voulais juste me cacher du monde – de tout le monde. »

La relation d’Abbie et AJ s’est renforcée après avoir commencé à sortir ensemble en 2019.

Ils se sont rencontrés après qu’elle ait été embauchée comme danseuse pour sa tournée Get On The Floor.

La belle a récemment remercié son beau pour un beau voyage d’anniversaire.

Elle a partagé d’adorables clichés avec ses 83,5 000 abonnés et a déclaré: « Le meilleur voyage d’anniversaire de tous les temps Merci @aj11ace pour le rendre si spécial . «