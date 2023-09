Abbie Quinnen impressionne dans sa lingerie sexy bleu ciel et ses collants transparents un an après sa séparation d’AJ Pritchard de Strictly

Le bleu ciel est la limite pour la danseuse Abbie Quinnen alors qu’elle vise à trouver son M. Right.

Abbie a épaté en associant cet ensemble éclatant à des collants transparents – un an après sa séparation d’AJ Pritchard de Strictly.

James Rudland

Abbie Quinnen a pour objectif de retrouver son Mr Right un an après s’être séparée de l’ancien danseur de Strictly AJ Pritchard[/caption] Instagram

Abbie a déjà parlé au Sun de ce qu’elle recherche chez un homme idéal[/caption] Instagram

Elle a admis qu’elle pensait qu’ils seraient ensemble pour toujours, étant donné qu’il l’avait soignée après des brûlures causées par un accident causé par l’explosion d’une bouteille.

Abbie est complètement rétablie et a joué plus tôt cette année dans une tournée théâtrale nationale de The Bodyguard.

Abbie s’est déjà confiée au Sun sur ce qu’elle recherche chez un homme idéal.

Elle a révélé : « Il y a eu quelques insulaires qui se sont glissés dans mes messages directs… J’ai reçu pas mal de messages.

La talentueuse danseuse, qui a été dévastée l’année dernière après que l’ex-star de Strictly AJ ait mis un terme à leur relation de trois ans, a déclaré qu’elle « s’épanouissait » depuis sa séparation.

Il a rapidement évolué avec la nouvelle dame Zara Zoffany après s’être rencontré dans une émission de téléréalité.

La belle blonde a déclaré qu’elle et son ex n’avaient plus été en contact depuis la séparation, mais a admis qu’elle « aime la vie » et qu’elle s’amuse plus que jamais.