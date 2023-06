Abbey Clancy se rapproche de sa sœur cadette sosie rarement vue à Glastonbury

ABBEY Clancy a partagé une photo avec sa sœur sosie alors qu’ils passaient le week-end à faire la fête à Glastonbury.

La femme de 37 ans s’est rapprochée d’Elle, 24 ans, avant de regarder Elton John clôturer le festival aux côtés de son mari Peter Crouch.

Abbey Clancy s'est rapprochée de sa soeur rarement vue Elle à Glastonbury

Abbey et Peter avaient l'air très aimés

Dans le cliché, Abbey est vue en train de faire la moue pour la caméra, tandis qu’Elle pose dans un élégant chapeau fedora et des lunettes de soleil.

Le mannequin a également posté une vidéo dansant avec son mari Peter, profitant de ce moment spécial.

Abbey est connue pour être très proche de la coiffeuse Elle et a récemment révélé qu’elle avait aidé à planifier le jour de son mariage – même si son petit ami Scott n’a pas encore proposé.

S’exprimant sur son podcast avec son mari Peter – The Therapy Crouch – elle a révélé : « Moi et Elle, nous sommes sortis du ring, nous avons fait la robe, nous avons fait les demoiselles d’honneur, nous avons aussi fait les décorations de table.

« C’est seulement le lieu que nous n’avons pas trié, mais nous en avons quelques-uns en tête et Elle était comme » C’est génial, quand il me demande de l’épouser, nous pouvons nous marier deux jours plus tard parce que tout est trié «

« Pete est comme ‘Je ne pense pas que ça va arriver avant un moment’ et je me dis ‘pourquoi’, et il a dit ‘Je l’ai dissuadé’, j’étais comme quoi! »

Abbey a ajouté: « C’est ce que vous avez dit, ‘J’ai dit à Scott que tout change lorsque vous vous fiancez et que vous perdez votre pouvoir’. »

Pete a répondu : « Il y a un grand changement de pouvoir, je vais être honnête avec vous. Vous passez de détenir toutes les cartes à n’en détenir aucune.

« Vous vous mariez et puis vous perdez tout le pouvoir et c’est comme si vous ne pouviez plus sortir avec vos potes, vous ne pouvez plus faire ça et tout ce que vous aimiez a disparu. »

Pete a admis qu’il avait averti le petit ami d’Elle, Scott, en disant: « Je viens de lui dire, assure-toi juste que tu sais vraiment ce que tu fais.

« Le changement arrive, il arrive malheureusement. Il doit en être conscient. Je pense juste qu’il doit être au courant de tous les scénarios et bien sûr, il a de la chance de l’avoir.

Abbey s'est bien amusée au festival