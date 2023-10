ABBEY Clancy a déclaré qu’elle était en lice pour remplacer Holly Willoughby dans This Morning.

La maman de quatre enfants est l’un des nombreux noms présents à prendre les rênes de l’émission phare de jour.

Rex

Rex

Le Sun a révélé que les patrons d’ITV envisageraient l’épouse mannequin et présentatrice de l’ex-star du football Peter Crouch.

Mais Abbey insiste sur le fait que malgré les rumeurs, elle admet qu’elle est actuellement “satisfaite pour une fois dans sa vie””.

Abbey et Peter, 42 ans, animent leur podcast extrêmement populaire The Therapy Crouch – dans lequel ils parlent franchement du mariage – et sont apparus en tant qu’invités sur This Morning ce mois-ci.

Son émission ITVBe Abbey Clancy: Celebrity Homes, dans laquelle elle fouine dans les propriétés appartenant aux riches et célèbres, a été lancée ce mois-ci.

Elle joue également dans la nouvelle publicité télévisée “Life with More Chances” de Paddy Power Games, où elle considère la vie sans son mari alors qu’elle est filmée en train de se blottir avec l’ex-star d’Eastenders Shaun Williamson.

S’adressant au Sun au nom de Paddy Power, Abbey a déclaré : « Je me sens très, très bénie en ce moment. Je suis tellement content de ce que nous faisons en ce moment, et cela prend la plupart de notre temps.

«Je ressens la culpabilité de ma mère. J’ai quatre enfants, donc essayer de créer cet équilibre travail-famille semble parfois impossible, mais c’est au premier plan de tout ce que je fais.

«Je veux être avec mes enfants et moi et je veux travailler.

«J’aime être dans ma maison et j’aime la rénover.

«Je pense donc que ce sera simplement la même chose, plus de podcasts. Mais je suis content pour une fois dans ma vie !

La nouvelle publicité ironique d’Abbey devrait être diffusée pour la première fois ce soir sur ITV2 pendant Big Brother.

Elle imaginera un monde et une vie avec plus de chances, comme : « Et si le VAR n’avait jamais été introduit ? Et si Abbey se retrouvait avec la star de feuilleton la plus aimée de Grande-Bretagne ? Et si Milton Keynes n’était pas si… Milton Keynes ?

La porte-parole de Paddy Power, Rachael Kane, a déclaré : « Cette publicité parle de la vie avec plus de chances et même si Abbey a réalisé tant de ses rêves à ce stade, cela ne nous surprendrait pas du tout si elle apparaissait dans This Morning.

“Elle pourrait doubler avec son mari – ce ne serait pas la première fois qu’un mari et une femme volent la vedette à la télévision en journée!”

Joe Pepler/PinPep

Abbey joue dans la nouvelle publicité de Paddy Power avec Shaun Williamson[/caption]

Joe Pepler/PinPep

Peter Crouch la regarde pendant qu’elle se blottit contre Shaun.[/caption]