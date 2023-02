Abbey Clancy lance une carrière télévisée en solo et animera une nouvelle émission d’intérieur ITV

ABBEY Clancy lance une carrière solo à la télévision après avoir signé un énorme nouveau contrat.

Le modèle accueille une nouvelle série de design d’intérieur et commencera à tourner en été.

Méga

Abbey organise une nouvelle série de design d’intérieur à partir de cet été[/caption] Getty

Abbey est mariée à l’ancien attaquant anglais Peter Crouch[/caption]

Abbey, 36 ans, mariée à l’ancien attaquant de Southampton et de Tottenham, Peter Crouch, 42 ans, serait ravie d’avoir été choisie pour diriger le spectacle.

Une source a déclaré: «Abbey a fait des vagues sur son podcast avec Peter et maintenant elle se fraye un chemin en solo sur la boîte.

«Elle a été choisie pour présenter un nouveau salon de design d’intérieur qui est en cours de réalisation et de développement pour ITVBE et ITYX.

“Il s’agit d’une série en six parties qui suivra Abbey rencontrant d’autres femmes passionnées par le design d’intérieur.

“Abbey est extrêmement passionnée par les intérieurs, elle est donc très heureuse d’avoir été invitée à participer.

“Elle a eu quelques séjours d’animation auparavant, mais sur des émissions et des chaînes moins connues – comme lorsqu’elle a dirigé le Next Top Model britannique sur Lifetime pour une série en 2015.

“Ce sera le premier travail de présentation solo d’Abbey pour un grand diffuseur et elle ne pourrait pas être plus excitée.”

Abbey, qui a quatre enfants Sophia, 11 ans, Liberty, sept ans, Johnny, quatre ans et Jack, trois ans, avec Peter, s’est fait un nom après avoir été finaliste du Next Top Model britannique en 2006.

Elle a poursuivi une carrière réussie dans l’industrie avant d’apparaître dans un certain nombre d’émissions de télévision en tant que tête parlante et présentatrice invitée.

Son nouveau podcast avec l’expert Peter, appelé The Therapy Crouch, s’est avéré un succès retentissant depuis son lancement plus tôt cette année.

Une source a ajouté: “Abbey est si chaleureuse et agréable – ITV pense que son public l’aimera.”

En décembre, Abbey et Peter ont renouvelé leurs vœux sur une plage des Maldives pour marquer leur 11e anniversaire de mariage.

Elle a déclaré à propos de la célébration: «Nous avons commencé en tant que jeune couple ensemble, et maintenant nous voici avec nos quatre enfants qui nous accompagnent dans l’allée. Je me sens comme la personne la plus chanceuse sur terre.

“Nous allions renouveler nos vœux à l’occasion de nos dix ans, mais avec le confinement, nous n’avons pas pu le faire…

« Pete est assez romantique dans l’âme ; il a définitivement gagné des points brownie pour les prochaines années.