Abbey Clancy et Peter Crouch auraient utilisé le verrouillage de la pandémie pour aider à étendre leur empire immobilier, dépensant 2 millions de livres sterling sur des appartements à Londres.

L’équipe de mari et femme s’est mise à construire un portefeuille immobilier et elle l’a agrandi en achetant deux appartements dans une ancienne imprimerie de la région de Stockwell ainsi qu’un autre couple dans une église reconvertie de la capitale.

On pense que le mannequin Abbey, âgé de 35 ans, et l’ancien footballeur Peter, 39 ans, peuvent rapporter environ 8000 £ par mois grâce à leurs nouveaux investissements.

Le Sun a signalé que les propriétés comprennent deux appartements dans une ancienne église à Highgate.







(Image: Getty Images Europe)



Il a été rapporté que le couple avait créé Coolabbey Ltd et Billco Ltd pour gérer leur portefeuille immobilier en pleine croissance.

Ils ont cherché à se diversifier après que le verrouillage du coronavirus a frappé leurs finances avec des chances de travail de plus en plus limitées, ce qui les a conduits à faire une perte, selon leurs comptes déposés.

Abbey et Peter auraient déclaré que leurs engagements habituels n’avaient pas été offerts en raison de Covid-19 et The Sun a signalé que leurs revenus via Abigail Marie Clancy Ltd et Peter’s Baseforce Ltd diminueront également l’année prochaine.

Une note sur le compte disait: « En raison de l’épidémie de Covid-19 en mars 2020, toutes les entreprises et magasins non essentiels ont été fermés.

« Le » verrouillage « associé a eu un effet sur les opérations de la société après la date de clôture, ce qui a entraîné une forte baisse de ses revenus. »







(Image: Abbey Clancy / Instagram)



Bien que cela ressemble à une histoire de malheur, le couple ne sera pas trop contrarié par cela, car les rapports montrent qu’ils ont 2,5 millions de livres sterling entre eux dans leurs comptes.

Leurs nouveaux investissements immobiliers semblent bien se dérouler et cette entreprise devrait avoir un bel avenir.

Une source a déclaré: «L’achat de maisons chics est populaire parmi les personnes fortunées qui souhaitent investir leur argent dans des entreprises qui constituent une valeur sûre pour obtenir un retour important.

« Il s’agit de plus on investit, plus on en revient. Surtout à Londres ».

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.