Abbey Clancy a l’air incroyable alors qu’elle montre ses abdos après avoir pris un coup de pied de santé

ABBEY Clancy avait l’air incroyable alors qu’elle montrait ses abdos après avoir pris un coup de pied de santé.

Les fans de 36 ans ont informé les fans de la façon dont cela se passait sur les réseaux sociaux.

Instagram

Abbey Clancy a présenté sa silhouette incroyable après avoir pris un coup de pied de santé[/caption]

Instagram

Le modèle avait l’air incroyable alors qu’elle posait pour un selfie dans son kit de gym[/caption]

Abbey a révélé qu’au début de ce mois, elle avait décidé de revoir son style de vie.

Six jours seulement et la star a l’air absolument incroyable.

Le mannequin a décidé de partager quelques clichés des six derniers jours sur Instagram.

Dans une abbaye, elle avait l’air incroyable alors qu’elle posait pour un selfie avec un smoothie vert, suivi de la façon dont elle l’avait fait.

Elle a également montré sa silhouette incroyable dans un ensemble de gym crème assorti.

Abbey a déclaré aux fans: «Je me sens bien une semaine après mon coup de pied de santé d’octobre!

“Pilates tous les jours suivi d’un smoothie au collagène fait avec des ingrédients frais et de la poudre de collagène marin @correxiko pour faire briller ma peau !!

” Je l’utilise depuis un moment maintenant et je peux honnêtement dire que je peux voir et sentir une énorme différence !! Mon hack de beauté go to skin glow.





Beaucoup se sont précipités dans la section des commentaires pour partager à quel point elle était incroyable.

L’un d’eux a dit : “Votre peau (comme le reste d’entre vous !) a l’air incroyable .”

Un deuxième a ajouté: “Juste une femme magnifique, a dit nuff.”

Un troisième a ajouté: “Wow l’abbaye, tu es incroyable et si belle.”

Cela vient après qu’Abbey ait montré son corps incroyable dans un bikini noir en vacances avec son mari Peter Crouch.

Le couple et leur fils Johnny se sont envolés pour le Portugal pour le voyage annuel de la famille.

Des semaines avant, elle posait en petit bikini alors qu’elle montrait ses fesses en un clin d’œil grésillant.

Le mari d’Abbey, Peter, est actuellement juge dans la série The Masker Dancer de cette année.

Et certains fans pensent qu’Abbey est l’un des visages célèbres derrière les costumes.

Certains pensent que Scissors est Abbey.

L’un d’eux a tweeté : “J’ai décidé que les ciseaux étaient un clan d’abbaye et rien ne peut me faire changer d’avis.”

Instagram/@abbeyclancy

Abbey fait des smoothies verts[/caption]

Inconnu, clair avec bureau photo

Abbey a partagé une sélection de photos de bikini grésillantes au cours de l’été[/caption]