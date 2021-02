Abbas ordonne le renforcement des libertés publiques palestiniennes avant le vote

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Le président palestinien Mahmoud Abbas a publié samedi un décret ordonnant le respect de la liberté d’expression avant les élections législatives de mai, une étape exigée par les factions palestiniennes qui ont discuté des sondages lors des pourparlers organisés en Egypte ce mois-ci.

Le décret dissipe certains des doutes qui éclipsent ce que seraient les premières élections nationales palestiniennes en 15 ans, bien que d’autres obstacles restent non résolus.

Le décret présidentiel interdit toutes les poursuites et détentions policières en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, qui sont contrôlées par le groupe rival du Hamas, pour «des raisons liées à la liberté d’expression et à l’affiliation politique». Les prisonniers détenus sur de telles justifications doivent être libérés, indique le décret.

On espère que les élections du 22 mai seront les premières dans les territoires palestiniens depuis que le mouvement militant Hamas a remporté le dernier vote dans les territoires palestiniens en 2006.

Un an plus tard, le groupe islamique a mené des batailles de rue meurtrières avec les forces pro-Abbas, culminant avec la prise de contrôle de Gaza par le Hamas et la séparation politique de la Cisjordanie occupée par Israël, où l’Autorité palestinienne administre des enclaves autonomes.

Au cours de 14 ans de division, les groupes de défense des droits ont accusé le Hamas et l’AP de sévir contre les adversaires et les opposants de chaque camp.

Le Hamas a appelé à l’arrêt de toutes les arrestations liées à la politique en Cisjordanie, et le Fatah d’Abbas a exigé la même chose à Gaza.

L’appel à des élections est venu en réponse à une série de crises auxquelles le Fatah et le Hamas sont confrontés qui ont affaibli la position de la cause palestinienne dans l’éventail turbulent régional et international. L’Autorité palestinienne est aux prises avec une crise financière et ne parvient pas à conclure un accord de paix avec Israël pour créer un État palestinien. À Gaza, le Hamas a maintenu le pouvoir sous un blocus israélo-égyptien paralysant destiné à l’isoler et à affaiblir son armement, le rendant incapable de fournir le minimum de services de base.

Les factions palestiniennes se rendent au Caire le mois prochain pour une autre série de pourparlers dans le but de régler les questions épineuses qui les ont empêchées de réparer leur fossé, notamment la sécurité, les employés, le système judiciaire et l’expansion de l’Organisation de libération de la Palestine.