Abbas Miski: l’ailier des Wigan Warriors est applaudi après quatre essais lors de la victoire en Super League contre Hull KR | Actualités de la Ligue de Rugby

Abbas Miski a couru en quatre essais alors que Wigan a remporté la victoire sur Hull KR

Matt Peet a fait l’éloge du « parfait » Abbas Miski après que l’ailier libanais ait marqué quatre essais lors de la défaite 64-6 des Wigan Warriors contre une équipe très animée des Hull Kingston Rovers au DW Stadium.

Les hommes de Peet n’étaient pas d’humeur à se la couler douce dans une équipe des Rovers avec trois débutants à l’académie et un trio de signatures à court terme avec plus d’un œil sur la finale de la Betfred Challenge Cup de la semaine prochaine contre Leigh Leopards.

Le quadruplé de Miski a suivi de près un triplé contre Leigh Leopards la semaine dernière et a poursuivi la transformation remarquable d’un joueur qui a passé une partie de sa première carrière à Wigan en prêt à Newcastle Thunder, côté Betfred Championship.

« Il n’y a pas de défaut majeur dans son jeu, il a travaillé si dur, il laisse son rugby parler et il est juste une excellente publicité pour la persévérance et le travail acharné », a déclaré Peet.

« Il a montré la bonne attitude quand il est allé à Newcastle, et il en profite. Du point de vue d’un entraîneur, il est techniquement là où vous voulez qu’il soit, et c’est un joueur tellement complet pour nous. »

Jai Field s’est servi d’un tour du chapeau tardif alors que Wigan a couru un total de 12 essais pour rattraper sa défaite atroce en demi-finale de coupe contre la même équipe – bien qu’avec un personnel différent – ​​à Headingley il y a moins de deux semaines.

« Nous avons fait un travail professionnel », a déclaré Peet. « C’était un défi différent pour nous, et c’était assez difficile de préparer le groupe.

Jai Field a réussi un triplé alors que Wigan battait Hull KR

« Je veux rendre hommage à Hull KR qui a amené une équipe jeune et fougueuse et même s’ils manquaient de cohésion et d’expérience, j’ai trouvé leur performance honorable et nous devions mériter nos points. »

Le patron des Robins, Willie Peters, ne s’est pas plaint du résultat ou de la performance et a rendu hommage à la façon dont une équipe avec seulement deux partants de cette victoire au point d’or de Headingley a tenu les hôtes à distance pendant une grande partie de la première période.

« Le score ne reflétait pas l’effort et à quel point les gars ont concouru », a déclaré Peters.

« Cela se résumait à un peu de choses techniques, mais avec Wigan étant l’équipe de qualité qu’ils sont, il y avait un haut niveau de compétence là-bas et des essais vraiment de qualité et il s’agit d’apprendre pour les jeunes. »

L’entraîneur-chef de Hull KR, Willie Peters, se concentre maintenant sur la finale de la Challenge Cup de la semaine prochaine

L’attention de Peters se tournera maintenant vers Wembley et ne façonnera que la deuxième victoire des Rovers en Challenge Cup dans leur histoire après leur triomphe dans le derby de Hull en 1980.

Et Peters a rendu hommage aux grands noms qu’il a reposés, qui ont fait en masse le long voyage jusqu’au DW Stadium pour soutenir leur équipe new-look depuis les coulisses.

« Ils sont entrés dans les vestiaires avant le match et cela met en évidence la connexion que nous avons au sein du groupe », a déclaré Peters.

« Ils se sont rencontrés pour le dîner à l’avance et sont arrivés ensemble, et c’est vraiment agréable à voir en tant qu’entraîneur. Nous nous dirigeons vers un match massif la semaine prochaine et ce sont les équipes les plus connectées qui gagnent les grands matchs. »