Abbas Miski : l’ailier des London Broncos rejoindra les Wigan Warriors à la fin de la saison | Nouvelles de la ligue de rugby

L’international libanais Abbas Miski rejoindra Wigan en provenance des Broncos de Londres à la fin de la saison

L’ailier des Broncos de Londres Abbas Miski rejoindra Wigan à la fin de la saison, a annoncé le club du championnat.

L’international libanais Miski, 25 ans, qui a rejoint les Broncos en provenance des Manly Sea Eagles au début de l’année, a attiré l’attention des Warriors après avoir marqué 13 essais en 14 apparitions jusqu’à présent cette saison.

L’entraîneur-chef par intérim de Londres, Tom Tsang, a déclaré: « Abbas est un professionnel ultime depuis qu’il a rejoint le club.

« Malgré les défis de s’éloigner de chez lui pendant une pandémie, il s’est toujours entraîné et joué au plus haut niveau et a porté l’insigne des Broncos avec une grande fierté.

« Il reste concentré sur notre objectif collectif de réussir les barrages. Nous tenons à remercier Abbas pour sa contribution au club et lui souhaitons la meilleure des chances. »

Miski, le fils d’immigrants libanais né à Penrith, en Nouvelle-Galles du Sud, a disputé les quatre matches des Cedars lors de la Coupe du monde 2017 et devrait faire partie des plans de Michael Cheika pour le tournoi de cette année.

Miski, qui devrait remplacer Dominic Manfredi à Wigan lorsqu’il prendra sa retraite à la fin de l’année, a déclaré: « Représenter les London Broncos a été une expérience fantastique pour moi et je suis extrêmement reconnaissant à la direction, aux entraîneurs et aux fans pour leur soutien cette saison.

« Nous sommes bien placés pour terminer la saison en force et tout le monde se concentre sur le maintien d’une série de résultats positifs. J’attends avec impatience le reste de la saison avec les Broncos et souhaite au club plein succès pour les saisons à venir. »