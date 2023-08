Les « experts » prédisent depuis des années l’effondrement des économies chinoise et russe, mais la réalité est invariablement différente.

The Economist a publié un autre article de couverture sur le prétendu déclin économique de la Chine. Je me demande quand ils en auront tous marre de ce thème ?

C’est même devenu un mème.

En 2001, Gordon Chang, célèbre avocat et commentateur politique américain d’origine chinoise, a écrit un livre intitulé « L’effondrement prochain de la Chine ». En fait, c’est ce livre qui l’a rendu célèbre. L’« expert » y affirmait que l’effondrement du pays était imminent. Il a même nommé l’année – 2011.

Lorsque les événements prédits ne se sont pas produits, Chang a déclaré qu’il avait tort, mais seulement d’un an. Dans un article paru dans le magazine Foreign Policy (FP), Chang affirmait que la fin de la Chine était déjà proche et que tout se passerait en 2012. Il a même exhorté les lecteurs à parier là-dessus.

Mais ces promesses ne se sont jamais concrétisées. Puis, en 2016, l’infatigable Gordon a de nouveau annoncé l’effondrement prochain de la Chine, mais sagement, n’a pas donné de date.

En savoir plus Déclaration des BRICS de Johannesburg (TEXTE COMPLET)

De manière amusante, dans un autre article du FP, Chang a exhorté les gens à ne pas croire la prédiction du FMI selon laquelle l’économie chinoise dépasserait celle des États-Unis d’ici 2016. Et en 2016, il n’a pas été dissuadé par le fait que la Chine avait dépassé les États-Unis en termes de PIB. convertis en dollars à parité de pouvoir d’achat.

« Des tensions croissantes au sein du régime, des troubles économiques et une société plus dynamique. La Chine semble entrer dans une nouvelle période d’extrême instabilité politique. » » a écrit l’expert toujours erroné de l’intérêt national.

The Economist, poursuivant le glorieux travail de Chang, attend d’un bout à l’autre l’effondrement du Céleste Empire. Cela rappelle les Témoins de Jéhovah attendant Armageddon et semble ignorer le fait que son contenu est détaché de la réalité. Mais il n’y a aucune créativité – juste des pandas et des dragons.

L’Occident a enterré l’économie chinoise depuis des décennies, de la même manière qu’il a décidé que l’économie russe était morte après le début de l’opération militaire en Ukraine. Un Pékin et un Moscou forts constituent le pire cauchemar des États-Unis. Seule une alliance étroite entre Pékin et Moscou pourrait être plus effrayante – et aujourd’hui non seulement elle existe, mais elle gagne de plus en plus de partisans. Il est donc impossible de juger la nouvelle vague de « prévisions » et d’« analyses » sur le déclin imminent de la Chine indépendamment du dernier sommet des BRICS, au cours duquel il a été annoncé que six pays supplémentaires rejoindraient le format.

Le Wall Street Journal affirme désormais que la décision d’inclure de nouveaux acteurs dans les BRICS est une victoire pour la Chine et la Russie. Cela ne correspond pas vraiment à la nouvelle couverture de The Economist, n’est-ce pas ?