L’annonce semblait faire partie d’un effort visant à mettre de l’ordre dans la maison palestinienne divisée et à projeter au moins un semblant d’unité alors que l’Autorité palestinienne se prépare à réparer les liens avec Washington et la nouvelle administration Biden après quelques années désastreuses de discorde et de déconnexion sous Président Trump.

JÉRUSALEM – Seize ans après avoir été élu pour ce qui devait être un mandat de quatre ans, le président Mahmoud Abbas de l’Autorité palestinienne a annoncé vendredi que des élections présidentielles et parlementaires se tiendraient au printemps et en été.

Les États-Unis et une grande partie de l’Occident ont refusé de travailler avec le gouvernement d’unité parce que le Hamas, qu’ils considéraient comme une organisation terroriste, n’accepterait pas les demandes internationales telles que le renoncement à la violence et la reconnaissance du droit d’Israël à exister.

En 2006, un parti rival représentant le Hamas, le groupe militant islamique, a battu le Fatah lors des élections au Conseil législatif, conduisant à un an et demi de partage difficile du pouvoir.

M. Abbas a répondu en formant un gouvernement d’urgence basé en Cisjordanie, mais les responsables du Hamas ont refusé de le reconnaître. Le schisme politique et géographique et l’effondrement d’une série d’accords de réconciliation ont depuis entravé tout semblant de processus démocratique fonctionnel.

Pourtant, certains analystes ont exprimé des doutes importants quant à savoir si M. Abbas était intéressé à permettre en fin de compte le déroulement des élections, et les deux factions palestiniennes rivales n’ont pas expliqué publiquement comment elles organiseront des élections alors que la Cisjordanie et Gaza sont gouvernées par des groupes distincts. .

Le Hamas a salué le nouveau décret de M. Abbas, affirmant dans un communiqué qu’il souhaitait que les élections soient «réussies». Il a ajouté que des travaux étaient nécessaires pour créer une atmosphère propice à des élections libres et équitables, et que le Hamas avait fait preuve de ce qu’il appelait une grande flexibilité ces derniers mois «par conviction que la décision appartient au peuple».

Mais rien n’indiquait vendredi qu’il avait l’intention de démissionner, et l’annonce des élections a été accueillie avec un certain scepticisme car M. Abbas a par le passé annoncé des plans pour des élections qui n’ont jamais eu lieu.

Une course à la succession dans les coulisses est en cours depuis longtemps dans l’Autorité palestinienne, et M. Abbas a déclaré il y a quelques années qu’il ne voulait pas se présenter à nouveau à la présidence.

«Ces décrets ne sont qu’une manœuvre pour gagner du temps», a déclaré Ghaith al-Omari, ancien conseiller de M. Abbas et membre du Washington Institute for Near East Policy. «La profonde suspicion entre Abbas et le Hamas demeure, et les raisons qui ont empêché des élections dans le passé sont toujours inchangées.»

Nabil Amr, une figure chevronnée du Fatah et ancien ministre de l’Information, a décrit le décret électoral comme «une étape pratique préliminaire». Mais il a averti que les Palestiniens qui risquaient de perdre des élections pourraient travailler pour les empêcher. «Il y a des Palestiniens dont les privilèges seront supprimés si les élections ont lieu, alors ils s’y opposeront», a-t-il dit.

On ne sait toujours pas si le Hamas acceptera l’autorité du tribunal que M. Abbas envisage d’établir pour trancher les différends électoraux, dans quelle mesure les candidats pourront librement faire campagne et si M. Abbas acceptera d’autoriser les forces de sécurité du Hamas, qu’il considère illégitimes, sécuriser les isoloirs à Gaza.

Israël pourrait également décider d’interdire aux Palestiniens de voter à Jérusalem-Est annexée par Israël – un obstacle potentiel qui, selon M. Abbas, empêcherait les élections de se poursuivre.

Azzam al-Ahmad, membre du Comité central du Fatah, a déclaré que les responsables palestiniens demanderaient à Israël de s’abstenir de «mettre des obstacles» au vote des Palestiniens à Jérusalem-Est, mais a ajouté qu’il s’attendait à ce que les Israéliens le fassent malgré tout.

Le Hamas et le Fatah sont convaincus qu’ils doivent organiser des élections, a déclaré Ghassan Khatib, politologue à l’université de Birzeit en Cisjordanie, mais on ne savait pas quel genre d’élections il s’agirait.

«S’agira-t-il d’une véritable élection ou sera-ce une élection par étapes qui renouvellera la légitimité des mêmes vieux gardes?» il a dit. «Je crains que ce soit une sorte d’élection qui n’apportera aucun changement – sauf que cela donnera l’impression superficielle que nous sommes plus légitimes maintenant.»