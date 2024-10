Abbas Akhavan représentera le Canada à la Biennale de Venise en 2026

L’artiste multidisciplinaire Abbas Akhavan représentera le Canada à la plus grande et la plus prestigieuse exposition d’art contemporain au monde pour sa prochaine édition en 2026. Le Musée des beaux-arts du Canada, qui commande le Pavillon du Canada à Venise, a annoncé sa sélection officielle pour la 61e Exposition internationale d’art de La Biennale de Venise jeudi.

L’artiste multidisciplinaire Abbas Akhavan, qui vit et travaille à Montréal et Berlin, représentera le Canada à la prochaine Biennale de Venise. (Alex de Brabant)

Akhavan, 46 ans, est surtout connu pour ses œuvres d’art adaptées au site, qui prennent la forme d’installations, de dessins, de vidéos, de sculptures et de performances. L’artiste est né à Téhéran et est basé au Canada depuis 30 ans. Il vit et travaille actuellement à Montréal et à Berlin.

Son art a été présenté dans des lieux remarquables tels que le musée Solomon R. Guggenheim, le Palais de Tokyo à Paris et la centrale électrique. En 2015, Akhavan a remporté le Sobey Art Award, considéré comme l’une des plus grandes distinctions nationales en matière d’art contemporain.

Dans un communiqué de presse, le directeur général du Musée des beaux-arts du Canada, Jean-François Bélisle, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer qu’Abbas Akhavan a été nominé pour représenter le Canada à la 61e exposition internationale d’art, La Biennale de Venise. par les caractéristiques uniques des sites sur lesquels il travaille, y compris les architectures, les économies environnantes et les personnes qui les fréquentent. Nous sommes impatients de l’aider à donner vie à cette vision au Pavillon du Canada.

L’artiste a été sélectionné par un comité de professionnels de l’art de tout le pays. Dans un communiqué, le groupe a déclaré : « Le comité a été attiré par la pratique interdisciplinaire d’Abbas Akhavan, un artiste et penseur méticuleux pour qui le lieu d’une exposition devient à la fois une proposition et une provocation impliquant la mise en scène des relations entre matériaux, mémoire et Qu’ils évoquent les ruines de statues antiques détruites lors de conflits géopolitiques ou qu’ils explorent l’idéalisme déclaré des jardins et autres espaces domestiqués, les environnements sculpturaux d’Akhavan mettent le monde naturel en équilibre précaire avec la valorisation, les exploitations, voire les indifférences des contextes, des systèmes et des lieux. des projections d’origine trop humaine. Nous avons hâte de voir Akhavan tourner son attention vers l’espace et l’architecture du Pavillon du Canada au sein des Giardini della Biennale historiques de Venise.

Abbas Akhavan, variations sur une folie, 2022. Vue d’installation, étude pour un jardin, Mont Stuart, île de Bute, Royaume-Uni, 2022. Avec l’aimable autorisation de Catriona Jeffries, Vancouver et The Third Line, Dubaï. (Keith Hunter)

Depuis plus de 60 ans, le Pavillon du Canada a accueilli certains des artistes les plus célèbres du pays, notamment Jean-Paul Riopelle, Michael Snow, Janet Cardiff et George Bures Miller, Rebecca Belmore et Stan Douglas. Kapwani Kiwanga: Trinket, l’entrée officielle du Canada à la Biennale Arte 2024, peut encore être vue jusqu’au 24 novembre.

La 61e exposition internationale d’art de La Biennale di Venezia se déroulera d’avril à novembre 2026.