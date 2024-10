Abbas Akhavan représentera le Canada à la Biennale de Venise 2026

Ouvrez cette photo dans la galerie : Les installations multimédias d’Abbas Akhavan réfléchissent souvent sur l’espace public et privé, en particulier le jardin.

L’artiste d’origine iranienne Abbas Akhavan représentera le Canada à la 61e Biennale de Venise, a annoncé jeudi le Musée des beaux-arts du Canada.

L’artiste, qui vit et travaille à Montréal et Berlin, crée des installations multimédias qui réfléchissent sur l’espace public et privé, notamment le jardin. Sa tâche à Venise en 2026 sera de créer une installation dans le Pavillon du Canada qui parle de l’architecture et de l’histoire du site. Il s’agit d’un hangar moderniste en spirale en brique, en bois et en verre construit en 1956-57. Situé dans un parc vénitien bien entretenu créé par Napoléon, il est pris en sandwich entre les grands pavillons classiques appartenant aux anciennes puissances européennes.

Son travail, qui a été largement exposé en Europe et au Canada, traite précisément de ce type de mise en scène en considérant la façon dont les espaces que nous habitons sont créés, à l’aide de la sculpture, du dessin, de la vidéo et de la performance. Par exemple, il inclut des références aux ruines antiques de bâtiments détruits pendant les guerres ou à la verdure artificielle des parcs urbains et des jardins privés, révélant l’équilibre précaire entre la nature et l’exploitation humaine.

« Le travail d’Abbas est façonné par les caractéristiques uniques des sites sur lesquels il travaille, notamment les architectures, les économies environnantes et les individus qui les fréquentent », a déclaré le directeur de la galerie Jean-François Bélisle dans un communiqué. « Nous sommes impatients de l’aider à donner vie à cette vision au Pavillon du Canada. »

Akhavan est né à Téhéran en 1977 et travaille au Canada depuis 30 ans. Il a remporté le prix Sobey 2015 pour un artiste émergent, époque à laquelle il vivait à Toronto. Le Walker Art Center de Minneapolis prévoit une rétrospective de mi-carrière de son travail en novembre 2026.

L’artiste a été sélectionné par un comité d’experts en art contemporain canadien présidé par Bélisle et composé de : Julie Crooks, conservatrice mondiale pour l’Afrique au Musée des beaux-arts de l’Ontario; Léuli Eshrāghi, conservatrice des pratiques autochtones du Musée des beaux-arts de Montréal; Crystal Mowry, directrice des programmes à la MacKenzie Art Gallery de Regina; Daina Warren, directrice des initiatives autochtones à l’Université Emily Carr de Vancouver; et Pan Wendt, conservateur au Centre des arts de la Confédération à Charlottetown.

La Biennale de Venise, parfois surnommée les Jeux olympiques des arts visuels, est une exposition d’art internationale compétitive avec des pavillons nationaux et une grande exposition collective. En 2024, 86 pays y ont participé. L’exposition actuelle, où le Canada est représenté par l’installation de perles de Kapwani Kiwanga intitulée Bibelot, se poursuit jusqu’au 24 novembre.