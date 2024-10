Abbas Akhavan représentera le Canada à la Biennale de Venise 2026

Abbas Akhavan représentera le Canada à l’édition 2026 de la Biennale de Venise, a annoncé jeudi le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa, a annoncé jeudi le commissaire du pavillon.

Le Canada est l’un des rares pays à annoncer son représentant pour la prochaine Biennale, souvent considérée comme les Jeux olympiques du monde de l’art country. À la Biennale de cette année, le Canada est représenté par Kapwani Kiwanga, la première femme noire à représenter le pays. Parmi les autres artistes qui ont investi le pavillon figurent Stan Douglas, Isuma, Geoffrey Farmer, David Altmejd, Rebecca Belmore et Rodney Graham.

Avec une pratique multidisciplinaire qui couvre l’installation, la sculpture, la performance et la vidéo, Akhavan crée un travail qui examine l’histoire d’espaces spécifiques et les différences entre l’architecture des espaces publics et privés. Dans son travail, le temps semble s’effondrer alors qu’il enquête souvent sur des sites culturels historiques menacés, comme le Musée national d’Irak ou Palmyre, et sur leur pillage ou leur destruction, souvent en s’intéressant à la manière dont les images de ces lieux circulent en ligne.

Abbas Akhavan, rappel, variations sur une folie2021/2023, vue d’installation, à Copenhagen Contemporary.

« Le Musée des beaux-arts du Canada occupe une position unique pour rassembler des artistes, des institutions artistiques et des organismes culturels de partout au pays afin de célébrer le talent canadien sur la scène mondiale et de faciliter les liens dans le monde de l’art », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur du Musée des beaux-arts du Canada. et PDG, a déclaré dans un communiqué. « Le travail d’Abbas est façonné par les caractéristiques uniques des sites sur lesquels il travaille, notamment les architectures, les économies environnantes et les individus qui les fréquentent. »

Akhavan, né à Téhéran et partage désormais son temps entre Montréal et Berlin, est fréquemment présent sur le circuit biennal international. Son travail a été présenté dans les éditions 2014 et 2023 de la Biennale de Gwangju, de la Biennale de Montréal 2014, de la Biennale de Sharjah 2017, de la triennale Prospect.4 de la Nouvelle-Orléans en 2017, de la Biennale de Liverpool 2018 et de la Biennale d’art de Toronto 2019. Il est également apparu dans d’importantes expositions muséales telles que « But a Storm Is Blowing from Paradise », une enquête sur l’art contemporain du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord qui s’est tenue au Musée Guggenheim de New York en 2016.

Il a également fait l’objet de nombreuses expositions personnelles institutionnelles, notamment à Copenhagen Contemporary (en 2023), Contemporary Art Gallery, Vancouver (2022), Chisenhale Gallery à Londres (2021), CCA Wattis Institute for Contemporary Arts à San San Francisco ( 2019), et la Power Plant Contemporary Art Gallery de Toronto (2018). Vers la fin de la Biennale, le Walker Art Center de Minneapolis ouvrira une enquête à mi-carrière sur le travail d’Akhavan en novembre 2026.

Abbas Akhavan, variations sur une folie2022, vue d’installation, à Mount Stuart House, île de Bute, Royaume-Uni. Photo Keith Hunter

Akhavan a été choisi par un comité de six personnes possédant une expertise sur la scène de l’art contemporain au Canada. Ses membres étaient Julie Crooks, conservatrice des arts de l’Afrique mondiale et de la diaspora au Musée des beaux-arts de l’Ontario ; Léuli Eshrāghi, conservatrice des pratiques autochtones au Musée des beaux-arts de Montréal ; Crystal Mowry, directrice des programmes à la MacKenzie Art Gallery de Regina; Daina Warren, directrice exécutive des initiatives autochtones à l’Université Emily Carr de Vancouver; Pan Wendt, conservateur du Centre des arts de la Confédération à l’Île-du-Prince-Édouard; et Bélisle, qui en a été le président.

Dans un communiqué, le comité de sélection a écrit : « Le comité a été attiré par la pratique interdisciplinaire d’Abbas Akhavan, un artiste et penseur minutieux pour qui le lieu d’une exposition devient à la fois une proposition et une provocation impliquant la mise en scène des relations entre matériaux, mémoire et lieu. Qu’il s’agisse d’invoquer les ruines de statues antiques détruites lors de conflits géopolitiques ou d’explorer l’idéalisme déclaré des jardins et autres espaces domestiqués, les environnements sculpturaux d’Akhavan mettent le monde naturel en équilibre précaire avec la valorisation, les exploitations, voire l’indifférence des contextes, des systèmes et des projections. d’origine trop humaine.