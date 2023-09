Abbas affirme que la paix à l’ONU ne sera possible que lorsque les Palestiniens obtiendront tous leurs droits | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies que la paix au Moyen-Orient ne sera pas réalisable tant que les Palestiniens n’auront pas obtenu tous leurs droits.

« Ceux qui pensent que la paix peut prévaloir au Moyen-Orient sans que le peuple palestinien puisse jouir pleinement et légitimement de ses droits nationaux se tromperaient », a déclaré Abbas lors de la réunion annuelle de l’ONU jeudi.

Le dirigeant vétéran de 87 ans a lancé un nouvel appel au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour qu’il convoque une conférence internationale sur la création d’un État palestinien.

Une conférence de l’ONU « pourrait être la dernière opportunité de sauver la solution à deux États et d’empêcher que la situation ne se détériore plus sérieusement et ne menace la sécurité et la stabilité de notre région et du monde entier », a déclaré Abbas.

Normalisation saoudo-israélienne

Le discours d’Abbas intervient alors que les États-Unis semblent progresser dans la négociation d’un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite.

Les États-Unis, historiquement médiateur de paix entre les deux parties, ont pratiquement renoncé à des négociations sérieuses avec le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a fait avancer les colonies illégales en Cisjordanie occupée.

La normalisation israélo-saoudienne redessinerait radicalement le Moyen-Orient en réunissant officiellement deux partenaires majeurs des États-Unis et adversaires de longue date.

Netanyahu a rencontré mercredi le président américain Joe Biden en marge de l’Assemblée générale annuelle à New York, et le même jour, une interview a été diffusée avec le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane, dans laquelle il a déclaré que le processus La normalisation se « rapprochait ».

Les pourparlers de normalisation sont la pièce maîtresse de négociations complexes qui incluent également des discussions sur les garanties de sécurité américaines et l’aide nucléaire civile recherchée par Riyad, ainsi que sur d’éventuelles concessions israéliennes aux Palestiniens.