ABBA Tribute, Bourbon Country Rock sur la scène Raue en octobre ! – Section locale de Shaw

Octobre est un excellent mois pour la musique au Raue Center For The Arts ! Le samedi 15 octobre à 20h00, Mania : l’hommage à ABBA se produira au Raue Center. Ce groupe hommage spécial ravit le public de tous âges depuis plus de vingt ans, vendant initialement des théâtres britanniques et se produisant finalement dans le monde entier, avec plus de 3 000 concerts en direct dans plus de 30 pays.

Vous entendrez des tubes comme “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “SOS”, “Fernando” et “Take A Chance On Me”, parmi beaucoup d’autres. Cette recréation exaltante de deux heures de l’un des concerts les plus mémorables d’ABBA comprend des costumes, une mise en scène, un éclairage et des effets spéciaux fantastiques.

Cela fait 31 ans depuis la dernière tournée d’ABBA, mais la musique du groupe est toujours incroyablement populaire. Habillez-vous avec votre costume préféré inspiré d’ABBA pour cette performance et participez pour gagner des prix !

Les billets coûtent 37 $, 42 $ ou 50 $. Les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

Le samedi 22 octobre à 20h00, l’artiste résident 2022-23 du Raue Center, Bourbon Country, se produira pour le plus grand plaisir des fans de musique Rock et Country ! Bourbon Country mélange le rock classique et les succès contemporains avec le meilleur de la musique country, passée et présente, et est maintenant l’un des groupes vocaux les plus puissants du moment. Le cœur des spectacles de Bourbon Country comprend les sons des Eagles, Doobie Brothers, Elton John, James Taylor, Van Morrison, America, Adele, Jim Croce, Coldplay, Walker Hayes, Florida Georgia Line, et plus encore.

“En tant qu’artiste en résidence, Bourbon Country vous emmènera dans un voyage explorant tous les aspects de l’amour à travers trois spectacles distinctement différents”, a déclaré Leggee, membre de Bourbon Country. “L’amour de la famille, du conjoint, de la communauté, des amis et du monde sera visité. Ce premier spectacle en octobre tournera autour de certains des exemples les plus beaux mais les plus poignants de l’amour en musique.

Les billets coûtent 27 $, 30 $ ou 33 $. Les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

Pour acheter des billets ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org