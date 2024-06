ABBA se réunit pour recevoir l’une des plus hautes distinctions de Suède

Les membres de ABBA a organisé une rare réunion vendredi pour recevoir l’une des plus hautes distinctions de Suède au palais royal de Stockholm.

Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad ont reçu l’Ordre royal Vasa des mains du roi Carl XVI Gustaf, et ABBA a reçu cet honneur pour leurs « contributions très distinguées à la vie musicale suédoise et internationale ».

ABBA a été le premier citoyen suédois à recevoir l’Ordre royal Vasa, un titre de chevalerie décerné en reconnaissance des efforts personnels pour la Suède ainsi que de l’exercice réussi de fonctions et de missions publiques. The Associated Press écrit – en près de 50 ans, car cet honneur était en sommeil de 1975 (l’année après l’explosion d’ABBA sur la scène musicale après que « Waterloo » ait remporté le Concours Eurovision de la chanson 1974) jusqu’en 2022.

Les quatre membres d’ABBA ne se sont pas produits ensemble depuis 1982 et n’ont fait qu’une poignée d’apparitions ensemble au cours des décennies suivantes, la dernière en 2022 lors de la première « représentation » de leur émission d’avatars à succès ABBA : Voyage à Londres. Cependant, le groupe intronisé au Rock and Roll Hall of Fame s’est réuni de nouveau en studio pour enregistrer les chansons de 2021. Voyageleur premier album depuis 1981 Les visiteurs.

De retour en 2022, Pierre roulante a parlé à Benny Andersson de la création des « ABBA-tars » d’ABBA Voyage, avec les quatre membres portant des combinaisons de capture de mouvement pour recréer leurs performances avec de l’aide. « Nous sommes en quelque sorte fusionnés avec nos doubles corporels. Ne me demandez pas comment cela fonctionne parce que je ne peux pas l’expliquer », a déclaré Andersson. « Si vous avez 75 ans, vous ne sautez plus comme vous le faisiez à 34 ans, c’est pourquoi cela s’est produit. »