ABBA reçoit un prestigieux titre de chevalier suédois pour sa carrière pop qui a débuté à l’Eurovision

COPENHAGUE, Danemark (AP) — Les quatre membres du quatuor pop suédois ABBA, qui a triomphé au Concours Eurovision de la chanson 1974 avec le chanson d’amour pleine d’entrain « Waterloo », a reçu vendredi l’une des chevaleries les plus prestigieuses de Suède des mains des Suédois Le roi Carl XVI Gustave.

L’Ordre du Vasa a été décerné pour la première fois depuis près de 50 ans. Agnetha FaltskogBjörn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad sont devenus « Commandeurs de première classe » de l’ordre pour « leurs efforts très remarquables dans la vie musicale suédoise et internationale ».

La Suède compte plusieurs ordres, dont l’Ordre royal des Séraphins, décerné aux chefs d’État et aux membres de la famille royale étrangère, et l’Ordre royal de l’étoile polaire, décerné aux citoyens étrangers et aux apatrides.

L’Ordre royal de Vasa, décerné en reconnaissance d’efforts personnels en faveur de la Suède ou des intérêts suédois ainsi que de l’exercice réussi de fonctions et de missions publiques, est resté en sommeil jusqu’à fin 2022, date à laquelle il a été réactivé après que la réglementation a ouvert les ordres royaux aux suédois. encore des citoyens.

Plus tôt cette année, les candidats ont été nommés par le public et le gouvernement suédois et le roi ont approuvé les candidats parmi lesquels les quatre membres de l’ABBA.

Les commandes ont été décernées lors d’une cérémonie solennelle au Palais Royal, dans les salles dorées de Vita Havet. Le monarque leur remit l’ordre dans une boîte rouge tandis qu’un diplôme leur fut remis par la reine Silvia.

« L’ordre que vous recevez aujourd’hui est le remerciement de la Suède pour vos efforts exceptionnels », a déclaré le monarque avant de remettre des ordres à « 13 Suédois exceptionnels ».

Andersson, FaltskogLyngstad, qui utilise désormais le nom de famille Reuss, s’est approché à l’aide d’une canne, et Ulvaeus a reçu l’ordre lors d’un événement retransmis en direct par les médias suédois.

Le Eurovision Cette victoire a fait d’ABBA un poids lourd de la pop, de loin le groupe le plus titré à remporter le concours de musique pancontinental. La pop disco mélodique d’ABBA a vendu des centaines de millions de disques dans le monde. La comédie musicale « Maman Mia! » basé sur ses chansons a 25 ans et a engendré deux films.

Par coïncidence, l’Eurovision 2024 a eu lieu dans le sud de la Suède. Le chanteur suisse Nemo a remporté le 68e concours avec « The Code », une ode opéra pop-rap au voyage du chanteur vers l’adoption d’une identité non-genre.

Les membres du groupe suédois ne se sont pas produits ensemble depuis quatre décennies, mais ont sorti un album de retour, « Voyage », en 2021. Les « ABBA-tars » numériques inaugurés à Londres en 2022.

Deux autres lauréats étaient deux lauréats du prix Nobel 2023 : un physicien franco-suédois Anne L’Huillieret Svante Paäbo, qui a remporté le prix très convoité de physique et de médecine. Ils ont tous deux été nommés Commandeur Grand-Croix de l’Ordre Royal de l’Étoile Polaire pour leurs « efforts de recherche exceptionnels ».