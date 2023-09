Abattre des drones ne suffit pas à mettre fin au problème du crystal meth en Jordanie | Actualités sur les drogues

Les lits sont pleins au Centre national de réadaptation des toxicomanes (NCRA), l’un des deux seuls établissements publics de réadaptation en toxicomanie en Jordanie.

Au milieu du centre animé, Ahmad*, 34 ans, souffle dans le jardin de l’établissement. Le jeune homme en est à son huitième jour de traitement pour addiction à la méthamphétamine en cristaux.

Les cas d’abus de crystal meth sont en augmentation dans toute la Jordanie – selon les médecins et les scientifiques, cette drogue est encore plus addictive et dangereuse que l’amphétamine désormais largement disponible et hautement addictive, le captagon.

« Sur le cristal [meth], je sentais que j’étais une personne différente », a-t-il déclaré à Al Jazeera, en jetant un coup d’œil aux manches tatouées qui enveloppent ses bras, les noms de ses frères inscrits autour de chaque biceps. «J’aime tellement mes frères et sœurs. Mes frères sont ceux qui sont les plus proches de moi », a-t-il déclaré. « Mais sur Crystal [meth] J’ai commencé à devenir paranoïaque à leur égard et à me battre. J’en ai frappé un.

Ce puissant stimulant peut gravement affecter la structure et le fonctionnement du cerveau, modifiant souvent radicalement les comportements et les émotions d’une personne. Les gros consommateurs sont souvent plus facilement paranoïaques, agressifs et violents.

« J’ai perdu mon emploi, ma maison et la confiance de ma famille en moi », a déclaré Ahmad.

Raed Bader, directeur du centre de réadaptation, estime qu’environ trois patients sont admis quotidiennement dans l’établissement pour abus de crystal meth, souvent en association avec d’autres drogues, notamment le captagon, la cocaïne et le haschisch. Et des centaines d’autres arrivent chaque mois dans l’établissement dont le test de dépistage de méthamphétamine est positif, mais choisissent de ne pas rester, a déclaré Bader à Al Jazeera, ajoutant qu’il y avait eu 400 tests de stupéfiants positifs rien qu’en juillet.

« Nous essayons de sensibiliser les gens, mais les chiffres [of drug users] continue d’augmenter », a déclaré Bader.

D’autres médecins ont également confirmé à Al Jazeera l’augmentation de l’abus de crystal meth parmi leurs patients. Tamer al-Masri, un médecin qui propose des traitements à domicile aux personnes souffrant de dépendance, a déclaré que plus de la moitié de ses patients actuels abusent du crystal meth, contre seulement 15 à 20 % avant 2021.

La drogue s’est répandue comme une traînée de poudre dans tout l’Irak – un avertissement dangereux pour la Jordanie, qui, comme son voisin, souffre également d’un chômage endémique qui crée un climat idéal pour que l’abus de drogue prospère.

« Cristal [meth] devient plus populaire que le captagon », a déclaré Ahmad. « Tout le monde a commencé à prendre du cristal [meth].»

« Narco-drones »

Des drones chargés de drogue et d’armes infiltrent désormais les frontières jordaniennes à un rythme record. Les autorités ont intercepté cette année neuf « narco-drones » en provenance de Syrie, confisquant des kilos de crystal meth et de captagon lors des récentes interpellations.

Mais contrairement au captagon transitant en masse par la Jordanie vers les pays arabes du Golfe, la majeure partie du crystal meth entrant en Jordanie est destinée à la consommation locale, a déclaré à Al Jazeera Katrina Sammour, une analyste jordanienne qui suit le trafic de drogue depuis la Syrie.

Avec l’afflux de méthamphétamine en Jordanie, le prix a considérablement baissé. En 2018, lorsque le crystal meth a été découvert pour la première fois dans le pays, les médias locaux ont rapporté qu’un gramme coûtait environ 100 dollars, le prix élevé rendant la drogue inaccessible pour beaucoup. Aujourd’hui, un gramme se vend à seulement 35 dollars, et jusqu’à 56 dollars, selon l’offre et la demande, selon les estimations de Sammour.

L’année dernière, le Département jordanien de lutte contre les stupéfiants (AND) a confisqué 56,7 kg de crystal meth, citant une augmentation de 100 % du nombre de saisies de stupéfiants par rapport à 2021. Cette année, entre février et juillet, le département avait déjà confisqué près de 50 kg.

Les combattants d’une faction de l’opposition syrienne connue sous le nom d’Armée libre syrienne (AFS), qui patrouillent sur des segments de la frontière jordano-syrienne dans la « zone de déconfliction » près de la base américaine d’al-Tanf, ont également déclaré avoir confisqué leur toute première saisie. de crystal meth en janvier, selon un porte-parole, Abd al-Razak Khider.

La méthamphétamine provient principalement des centres de production de la région, d’Iran et d’Afghanistan, a noté Sammour. Mais, a-t-elle ajouté, de petites quantités sont probablement également produites dans des usines du sud de la Syrie, où les centres de distribution très efficaces sont capables d’acheminer le flux de stupéfiants sous la supervision de l’armée syrienne.

La hausse des expéditions de crystal meth à travers la frontière nord de la Jordanie montre que les réseaux de contrebande de captagon « cherchent à diversifier leurs opérations et à augmenter leurs marges bénéficiaires », a déclaré à Al Jazeera Caroline Rose, directrice du projet captagon au New Lines Institute.

« Les contrebandiers cherchent à élargir les marchés de demande de crystal meth sur les marchés de destination de la Jordanie, de la Syrie et du Golfe », a ajouté Rose.

Les drones peuvent transporter seulement quelques grammes de crystal meth tout en restant rentables, contrairement au captagon, qui n’est rentable que s’il est vendu en quantités massives et dépend donc toujours essentiellement du trafic terrestre, a noté Sammour.

‘Bombe à retardement’

Les drogues entrant en Jordanie sont une « bombe à retardement », a déclaré Sammour. Pour les régions déjà en proie à la pauvreté et à la criminalité, l’ajout de drogues au mélange signifie qu’une crise de santé publique paralysante pourrait se profiler à l’horizon.

Dans l’est d’Amman, une zone à faible revenu de la capitale, la consommation de drogue est endémique et le crystal meth s’infiltre de plus en plus dans les ruelles.

« Tout le monde prend du cristal [meth]. C’est insensé », a déclaré Khaled*, 25 ans, qui a grandi dans le quartier de Jabal al-Taj, à l’est d’Amman, un quartier connu pour la drogue et la criminalité. « La drogue est une chose normale ici », a-t-il déclaré, affirmant que presque tous les hommes de plus de 20 ans en consomment.

Khaled a déclaré qu’il n’avait essayé qu’une seule fois le crystal meth, mais qu’il prenait fréquemment du captagon et qu’il était accro au « joker », une forme synthétique de marijuana. Le frère aîné de Khaled a seize chefs d’accusation pour possession et trafic de drogue et a déjà été emprisonné cinq ou six fois, a-t-il déclaré. Après avoir passé trois ans en prison, l’oncle de Khaled a également recommencé à vendre de la drogue au début de l’année – et cette fois, il vend du crystal meth et son entreprise est en plein essor, a déclaré Khaled.

Pour les emplois à salaire horaire et à forte intensité de main d’œuvre, les stimulants comme le captagon et le crystal meth peuvent aider les travailleurs surmenés à augmenter leur productivité et leurs revenus – pendant la Seconde Guerre mondiale, les méthamphétamines ont aidé certains pilotes à rester éveillés pendant de longues batailles. « Vous devez montrer à votre patron que vous êtes un travailleur acharné », a déclaré Khaled, qui travaille dans l’industrie hôtelière. « Parce que si tu ne travailles pas comme le patron le veut, c’est fini. »

Ahmad, du centre de réadaptation, conduisait des camions et utilisait des machines lourdes. Dans ces métiers, dit-il, c’était aussi « une question de drogue ». « Ils nous ont stimulés et nous ont donné de l’énergie et de la vigueur », a-t-il ajouté.

Mais en fin de compte, « le mal était plus grand que le bénéfice », a-t-il déclaré. Ahmad espère qu’après avoir quitté le centre de réadaptation, il pourra démarrer sa propre entreprise et regagner la confiance de sa famille. « Je veux retourner à ma belle vie », a-t-il conclu.

*Certains noms ont été modifiés pour des raisons de confidentialité