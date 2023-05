Abattement à Dortmund alors que le rêve de titre de Bundesliga s’effondre

DORTMUND, Allemagne – Les t-shirts célébrant le triomphe du Borussia Dortmund en Bundesliga 2022-23 avaient déjà été imprimés par milliers ; certains déjà portés par les fans avant le début du match de samedi contre Mayence. Les célébrations du titre avaient été méticuleusement planifiées pour dimanche alors que la ville se préparait à l’arrivée de 500 000 personnes. Avec une avance de deux points sur le Bayern Munich, devant gagner ou égaler son résultat contre Cologne le dernier jour, le scénario était parfaitement écrit pour Dortmund pour mettre fin à la mainmise de 10 ans de ses rivaux sur le titre de Bundesliga. Mais il manquait la dernière page.

Dortmund aurait pu vendre cinq fois le Westfalenstadion. Tout ce qu’ils avaient à faire était de battre Mayence, peu importe ce que ferait le Bayern. Le conte de fées était terminé à 99 %. Mais au lieu que la dernière page soit signée avec une fioriture noire et jaune, ils se sont retrouvés menés 2-0 en 24 minutes. Et lorsque l’espoir est revenu via un égaliseur pour 1-1 à Cologne, il a été incendié par le vainqueur de Jamal Musiala à la 89e minute pour le Bayern.

C’était une tournure brutale et cruelle. Alors que le superbe tir de Musiala a trouvé le coin inférieur du filet de Cologne, les espoirs de titre de Dortmund se sont effondrés. Porté brièvement par l’introduction de Gio Reyna sur le banc, leur fioriture tardive pour récupérer un match nul 2-2 ne signifiait rien. Et les 81 365 à l’intérieur du Westfalenstadion ont été aspirés dans un trou noir de l’inévitabilité du football allemand où quoi qu’il arrive, quelles que soient les turbulences endurées, le titre de Bundesliga se retrouve au Bayern – leur 11e d’affilée maintenant.

Ce n’était pas censé être comme ça. L’avance de deux points et l’incroyable soutien à domicile signifiaient que ce serait sûrement l’heure de Dortmund. Toute la semaine, ils avaient mis en place des plans. Ils avaient cinq fois plus de demandes médiatiques que d’espace disponible, ils avaient des demandes de billets près de 500 000, ils avaient prévu des célébrations, mais sans la garantie de l’attraction vedette.

Les fans de Dortmund qui affluaient dans le stade tôt samedi étaient d’humeur festive. La place était bondée, les halls bondés six heures avant le coup d’envoi. Des chansons ont été chantées, des souvenirs régalés, des démons du football prêts à être exorcisés. Lorsque vous êtes les demoiselles d’honneur éternelles – la dernière fois que Dortmund a remporté le titre, c’était à l’époque de Jurgen Klopp en 2011-12 – vous devez profiter de votre moment au soleil quand il vient.

Dortmund a vu des superstars aller et venir, emportées par de plus gros poissons – le plus souvent par le Bayern. Mais ce devait être une ligne dans le sable, un moment où la plupart des autres équipes de la Bundesliga se sont unies derrière la fin pour une attente collective d’un nouveau nom sur le bouclier. Mais au lieu de célébrations, il y aura des moments angoissants de ce match rejoués. Les tirs des confettis dorés qui jonchaient le terrain avant le coup d’envoi auront une bande-son lugubre, transformée avec les deux buts de Mayence en première mi-temps qui leur ont donné une avance de 2-0 après une défense lamentable.

Le Borussia Dortmund est tombé au dernier obstacle après avoir échoué à battre Mayence. Bernd Thissen/alliance photo via Getty Images

Il y aura des moments de sérendipité terribles comme le penalty manqué de Sébastien Haller en première mi-temps, à 1-0, et quand il n’a pas réussi à mettre un orteil sur le ballon alors qu’il passait devant un filet ouvert à la 58e minute. Il y avait la tête de Marco Reus à six mètres peu après, qui flottait en quelque sorte au-dessus de la barre. Il y a eu leurs deux buts, trop peu et trop tard aux 69e et 96e minutes. Mais aussi les innombrables raids sur la surface de Mayence où on voit mal comment ils n’ont pas pu se retrouver avec les buts décisifs pour le titre (29 tirs, 10 cadrés au final.)

C’était un match qui a défié la logique – les statistiques peignent une partie de cette image, le sport n’est pas sentimental, mais c’est pourquoi nous aimons le théâtre. Et les 10 dernières minutes ont été haletantes.

La nature oscillante de la dernière journée signifiait que malgré la défaite de Dortmund 2-1 à la 80e minute, lorsque la nouvelle de l’égalisation de Cologne s’est propagée dans les tribunes, la fête était de retour. Un match nul au Bayern signifiait que le résultat était sans importance à Dortmund – le trophée était de retour en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Pendant neuf minutes, il y eut à nouveau la croyance, les t-shirts déballés ; Dortmund avait retrouvé de la vigueur et le manager Eden Terzic était pris entre les émotions de vouloir ses joueurs tout en leur disant ce qui se passait à Cologne. Ce devait être à nouveau leur heure. Jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.

jouer 1:33 Rhind-Tutt : « L’étoffe des cauchemars pour le Borussia Dortmund » Archie Rhind-Tutt réagit à l’implosion du Borussia Dortmund alors qu’il n’a pas réussi à décrocher le titre de Bundesliga lors de la dernière journée.

Lorsque Musiala a marqué ce vainqueur à la 89e minute, les acclamations ont été remplacées par le bruit des tables giflées, des chaises martelées, alors qu’une fois de plus le titre leur était arraché. Alors que Dortmund continuait de tout jeter à Mayence, jouant une formation 2-0-8 (y compris Emre Can dans toutes les positions), les supporters se tendaient le cou pour obtenir des informations sur ce qui se passait au Bayern. Ils se tenaient l’arrière de la tête, serraient plus fort les cigarettes et brisaient des verres en plastique. D’autres ont été submergés et se sont enfoncés dans leurs sièges, prêts à marquer un autre but ou deux pour le rendre sans objet.

Sur le terrain, le remplaçant Julien Duranville a essayé tout ce qu’il pouvait de sa mini boîte à trucs. Anthony Modeste, Youssoufa Moukoko et Haller ont joué sur la ligne de hors-jeu, Reyna a poussé et sondé, mais quoi qu’ils aient essayé, le mur jaune n’a pas pu vouloir le ballon. Les dieux du football allemands vêtus de rouge et de bleu ont été provocants et une fête a été gâchée.

« Il est difficile de trouver les mots justes », a déclaré Terzic par la suite. « Nous nous sentons vides parce que nous connaissions l’occasion, vous pouviez sentir l’énergie dans le stade et la ville. Nous le voulions tous si fort. Nous étions si proches – il ne manquait qu’un but, c’était un but dans l’autre stade qui manquait, nous savions que nous étions à 90 minutes de soulever le trophée. C’est le jeu dont nous sommes tombés amoureux quand nous étions enfants, parfois c’est dur de rater un penalty, d’encaisser deux premiers buts et tout d’un coup ça fait si lourd. Mais nous avons fait de notre mieux et malheureusement cela n’a pas suffi. »

Jude Bellingham n’était pas assez en forme pour jouer et a dû regarder depuis le banc. Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images

A Dortmund, cela va piquer pendant des mois. Pourtant, il y a tant de raisons d’être optimiste. Ce fut une saison de personnages inspirants comme les débuts de Haller en janvier après avoir subi une chimiothérapie pour un cancer des testicules. Cela faisait neuf mois que le milieu de terrain de 19 ans Jude Bellingham – tellement raté contre Mayence en raison d’une blessure – avait la ligue sur un bout de ficelle. C’était la campagne où le fan d’enfance Terzic avait obtenu le mur jaune derrière une équipe combinant des jeunes passionnants et des vieux pros sans âge comme Mats Hummels et Marco Reus.

Cette appréciation s’infiltrera dans le temps, mais c’était un endroit désolé après le temps plein. Pendant 10 minutes, les joueurs de Dortmund se sont assis isolés sur le gazon comme un groupe d’abeilles au sol et perdues. Puis le Mur Jaune a retrouvé sa voix, a répondu à l’unisson dans un symbole de défiance. La tête de Raphael Guerreiro ne s’était pas levée de sa poitrine, mais pendant qu’ils chantaient, il jeta un coup d’œil aux fans. Hummels se tenait debout, les mains sur les hanches, regardant le groupe qui espérait faire la fête, tandis que Reus se relevait pour rejoindre ses coéquipiers désemparés. D’autres marchaient dans un cercle lent et lugubre, mais alors que Hummels faisait un pas en avant vers le mur jaune, les autres le suivirent comme un seul, se levant, s’excusant et entamant le processus d’acceptation.

La vie continuera, le compte à rebours de la saison prochaine recommencera. Mais l’attente d’un autre titre de Bundesliga se poursuit également pendant une autre année angoissante.