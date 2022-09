ABATE Toy and Food Run prévu le 9 octobre à Elburn – Shaw Local

La 36e course annuelle de jouets et de nourriture ABATE est un événement d’une journée prévu le dimanche 9 octobre à partir de la taverne Knucklehead à Elburn.

Selon un communiqué de presse, l’événement commence par de la musique live d’Amy Stephan and Company de 9h30 à 12h30. La course à moto se rendra ensuite avec une escorte policière jusqu’à Sycamore Speedway pour continuer la partie de 13h30 à 18h30. pm avec de la musique live de The Eliminator Band, de la nourriture, des vendeurs, un concours d’épuisement professionnel, un concours de morsure de weenie, un taureau mécanique et plus encore.

La participation nécessite 20 $ par personne plus un don de jouet ou de nourriture. Apportez des jouets neufs et non ouverts à n’importe quel concessionnaire Harley-Davidson participant ou à la course. Quatre trophées seront remis au concessionnaire avec le plus de dons de jouets, au concessionnaire avec le plus de dons de nourriture, au gagnant du concours d’épuisement professionnel et au gagnant du concours de morsure de weenie.

Pour plus de détails ou des questions sur les fournisseurs, contactez le responsable des événements Chris Newman au 630-302-4445 ou le président de la section DuKane Chris Hansen au 630-618-7551.