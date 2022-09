ABATE planifie le 1er octobre après la fête à Plano – Shaw Local

Open Roads ABATE of IL Inc. organise sa post-party pour les participants aux Open Roads Summer Books 2022 le samedi 1er octobre à la Plano American Legion, 510 E. Dearborn St. à Plano.

Les livres doivent être rendus avant 16 h ce jour-là. Le tirage des prix en argent sera effectué à 17 h. Pour être admissible aux prix en argent, les participants doivent avoir 45 arrêts réguliers ainsi qu’au moins un arrêt bonus estampillé. Un prix spécial sera décerné aux participants avec les 60 timbres.

Les participants non éligibles aux prix en argent sont invités à apporter leur livre d’été 2022 et à participer aux prix de présence, à la nourriture, aux jeux de billes, au 50/50 et plus encore.

Pour plus d’informations, appelez Linda au 630-552-3828.