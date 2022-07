ABATE participe au salon du vélo Sandwich – Shaw Local

Le chapitre Open Roads ABATE of IL Inc. avait un stand au salon de l’auto/vélo Blaze in the City le 2 juillet à Sandwich. Les membres ont fait la promotion d’ABATE, ont inscrit leurs vélos au salon du vélo, ont vendu des livres d’été Open Roads ABATE et plus encore. Jill Shank et Doug Cytrych se sont inscrits en tant que nouveaux membres d’Open Roads ABATE. Les membres participants étaient Cliff et Linda Oleson, Fred Chaffer, Bob et Cherie Mauer, Bill et Sally Kolb, Brent Martin, Brian Smith, Bruce Littlebrant, Patti et Kevin Smith, Sam et Sharyl Mataya et Frank Lorang.