Abasourdi par la semi-interdiction proposée pour River Street à Dixon – Shaw Local

Pour l’éditeur

Je viens de finir de lire l’article du vendredi 30 septembre dans le Telegraph où le maire propose d’éliminer tous les semi-camions de River Street, et j’ai été stupéfait.

Je me souviens quand le projet de reconstruire la rue River était en discussion. Il y avait beaucoup de sentiment public pour construire la rue pour gérer tout le trafic de camions vers l’est sur la route 2 de l’Illinois, éliminant ainsi les problèmes créés lorsque les semi-remorques bloquaient la circulation au sommet de la colline à Galena pour tourner à gauche sur Second St. Galena avait déjà une voie de virage à gauche, il y avait un signal pour les virages à gauche et il y avait très peu d’entreprises sur River Street. Cependant, cette logique a été écrasée par la ville et River Street a été reconstruite.

Maintenant, le maire estime que nous devrions trouver un moyen de repenser le centre-ville, qui n’a pas d’espace supplémentaire, pour permettre aux camions de tourner à gauche sur Second Street.

Je peux imaginer un plan qui finira par perturber tout le trafic à travers la ville pendant une très longue période, au prix de millions de dollars pour résoudre un problème qui aurait dû être résolu il y a des années.

Mais encore une fois, j’imagine que la ville trouvera une subvention, une aide de l’État ou des fonds fédéraux pour payer le projet, ce qui semble être la façon dont tout ce que nous voulons est payé ces derniers temps.

David Wyman

Dixon