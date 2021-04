La distanciation SOCIALE devrait être abandonnée en juin pour permettre aux Britanniques de «reprendre le contrôle de leur propre vie», ont déclaré des scientifiques de premier plan.

Vingt-deux universitaires influents ont signé une lettre ouverte appelant à la fin de toutes les restrictions «de bas niveau» d’ici le 21 juin – car la vaccination réduira de 98% les décès de Covid.

Les Britanniques profitent de la liberté de verrouillage (sur la photo, un groupe profite du temps ensoleillé de ce mois-ci à Hyde Park) Crédit: SWNS

La lettre déclare qu ‘«une bonne société ne peut être créée par une concentration obsessionnelle sur une seule cause de mauvaise santé» – et cite le bilan dévastateur des restrictions de verrouillage sur la santé mentale.

Il fait également valoir que les tests communautaires de masse sont inutiles – et peuvent être remplacés par une approche plus ciblée accompagnée de mesures d’hygiène telles que le lavage des mains et le nettoyage des surfaces.

Les signataires demandent également que les plans de passeport vaccinal soient abandonnés car le virus «ne nécessite plus de mesures de contrôle d’exception dans la vie de tous les jours».

Dans la lettre, ils appellent à la fin du port obligatoire du masque facial dans les salles de classe avant le 17 mai et dans la société en général avant le 21 juin.

Les experts affirment que le déploiement réussi du vaccin britannique offrira au pays un moyen de sortir de la pandémie cet été. Les chiffres officiels montrent que plus de la moitié de la population britannique a reçu sa première dose.

Et les signataires disent que le gouvernement peut être « très confiant » que les coups « réduiront les décès de Covid d’environ 98 pour cent et les maladies graves de 80 à 85 pour cent ».

Ils écrivent: «On nous dit simultanément que nous avons des vaccins efficaces et que les restrictions majeures de la vie quotidienne doivent se poursuivre indéfiniment. Les deux propositions ne peuvent pas être vraies.

«Nous devons donner plus de poids aux données sur le succès réel des vaccins et moins aux risques théoriques de fuite et / ou de flambée des vaccins dans une population largement vaccinée.»

Toutes les restrictions légales contre les coronavirus devraient prendre fin le 21 juin – mais les experts de la santé ont souligné que des mesures «de bas niveau» pourraient persister au-delà de cette date.

Cela pourrait inclure le port d’un masque ou des tests de surtension pour éliminer les points chauds d’infection.

Les scientifiques ont également sonné l’alarme sur la propagation de nouvelles variantes dangereuses qui pourraient entraver le succès du déploiement du vaccin. Il est à craindre que les variantes brésilienne et sud-africaine réduisent l’efficacité des jabs.

Mais les signataires de la lettre affirment que, malgré la menace de nouvelles souches, le coronavirus «prendra sa place parmi la trentaine de maladies virales respiratoires avec lesquelles les humains ont historiquement coexisté».

Il ajoute: «Pour la plupart des personnes vaccinées et d’autres personnes à faible risque, Covid-19 est maintenant une infection endémique légère, susceptible de se reproduire dans des vagues saisonnières qui renouvellent l’immunité sans stresser de manière significative le NHS.

«Après avoir subi les ravages de 2020, les choses sont très différentes alors que nous entrons dans le printemps 2021. Il est plus que temps pour les citoyens de reprendre le contrôle de leur propre vie.»

Les signataires incluent Robert Dingwall, professeur de sociologie à l’Université de Nottingham Trent et membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag), et le professeur Anthony Brookes, généticien et chercheur en données sur la santé à l’Université de Leicester.

Pendant ce temps, les données de la première grande étude sur l’impact de la vaccination dans le monde réel montrent que les jabs coupent l’infection et sont susceptibles de réduire la transmission.

Une seule dose des vaccins Pfizer / BioNTech ou AstraZeneca entraîne une baisse des deux tiers des cas de coronavirus et est efficace à 74% contre une infection symptomatique.

Et avec deux doses de Pfizer, il y a eu une réduction de 70% dans tous les cas et une baisse de 90% des cas symptomatiques – les personnes les plus susceptibles de transmettre le coronavirus à d’autres.

La moitié de tous les Britanniques ont maintenant reçu le jab (Stock image) Crédit: PA

La lettre intervient après que des scientifiques du gouvernement aient déclaré vendredi qu’il était probable que les masques faciaux pourraient être mis au rebut cet été.

Une source de haut niveau a déclaré que la campagne de vaccination s’est si bien déroulée que les infections continueront de chuter le mois prochain malgré l’ouverture récente d’écoles et de magasins.

Mais les papiers publiés par SAGE plus tôt ce mois-ci affirmaient qu’il était « hautement probable qu’il y aura une nouvelle recrudescence des hospitalisations et des décès » à mesure que les restrictions seront assouplies.

Le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance, a précédemment déclaré qu’il s’attendait à un lavage régulier des mains et à la recommandation pour les personnes de rester à la maison après le travail si elles se sentaient malades pour devenir des mesures de «base» à l’avenir.

« Concernant la distanciation sociale, je pense qu’il faut comprendre ce que cela pourrait signifier à plus long terme », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street.

«Et cela signifie probablement des choses comme l’hygiène des mains et le fait que les gens prendront congé s’ils tombent malades et resteront à la maison plutôt que d’aller au travail, pour savoir si vous l’avez ou non.

« Ce genre de choses sera probablement des mesures de base importantes à l’avenir. »