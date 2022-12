Abandonnez les projets de spa privé à la Place de l’Ontario, exhortent les défenseurs, alors que la ville examine une proposition controversée

Toronto examine les plans visant à transformer la Place de l’Ontario en un vaste parc aquatique privé et un spa avec un parking souterrain pour plus de 2 000 véhicules – un projet qui nécessiterait l’abattage de près de 850 arbres sur le terrain.

Le personnel et le conseil municipal examinent actuellement un application de développement soumis par la province le 25 novembre. La proposition controversée est en préparation depuis plus d’un an et doit être approuvée par la ville pour aller de l’avant.

Certains défenseurs et élus ont exprimé des inquiétudes quant à l’avenir du parc riverain désaffecté, soulignant ce qu’ils disent être un manque d’espaces publics et verts dans les plans compte tenu de la vision originale du site.

Voici une ventilation du développement proposé qui a suscité l’opposition des groupes communautaires :

Qu’est-ce qui est proposé ?

Therme Canada – la branche canadienne d’une entreprise autrichienne – veut construire un parc aquatique intérieur et un complexe thermal dans l’ouest de l’île. Le développement a été conçu en partenariat avec STUDIO tla, une entreprise d’architecture paysagère, et comprendrait près de 12 acres d’espaces publics composés d’un parc, de zones de rassemblement et d’une plage.

L’installation privée comprendrait des piscines, des saunas, des jardins, des bains thermaux et des services de thérapie sportive “à la pointe de la technologie” avec des espaces intérieurs et extérieurs dans l’ouest de l’île et sur le continent.

Therme affirme que le projet transformerait l’attraction riveraine de 155 acres, ouverte pour la première fois en 1971 mais fermée en 2012 après des années de baisse de fréquentation, en une “destination de classe mondiale pour tous toute l’année”.

Selon les plans, une “zone d’innovation des zones humides” gérerait le ruissellement afin que l’eau du lac autour du développement soit suffisamment propre pour fournir un nouvel habitat aux oiseaux, poissons et autres animaux sauvages indigènes.

Rendu d’artiste montrant la plage qui serait incluse dans l’espace public du site réaménagé de la Place de l’Ontario. La ville est actuellement en train de revoir les plans. (Soumis par le groupe Therme)

Les hectares d’espace public ont été ajoutés à la conception après un contrecoup sur l’idée que les terres précieuses au bord du lac seraient louées exclusivement à une entreprise privée. Les ajouts sont venus avec la contribution du public et des Mississaugas de la Première Nation de Credit.

« C’est un concept qui, selon nous, animera l’ouest de l’île de manière à offrir la possibilité de s’amuser pendant quatre saisons », a déclaré Mark Lawson, vice-président des communications et des relations externes chez Therme Canada.

“C’est le genre de chose qui attirera des gens de toute la ville, de toute la province et franchement, nous pensons, de tout le pays et du monde entier.”

Les éléments les plus reconnaissables et l’espace vert de l’ancienne Place de l’Ontario seraient préservés. L’année dernière, la province a déclaré qu’elle conserverait bon nombre des «éléments patrimoniaux et récréatifs clés», notamment l’emblématique Cinésphère, le complexe de pods, la marina, le parc Trillium et le sentier William G. Davis.

Le site comprendrait également une salle de concert Budweiser Stage réaménagée et agrandie, tandis que les structures vieillissantes de la Cinesphere et des pods seront rénovées.

Parking souterrain à plusieurs étages, abattage de 846 arbres

La province couvrirait les coûts d’une structure de stationnement souterrain à plusieurs étages pouvant accueillir plus de 2 000 véhicules, un détail rapporté par le Globe and Mail plus tôt ce mois-ci. CBC Toronto a demandé à Infrastructure Ontario de plus amples détails sur la structure de stationnement, y compris le coût et s’il incombera aux contribuables.

“Les arrangements de stationnement seront confirmés en attendant le résultat de l’examen en cours de la ville de Toronto”, a déclaré la porte-parole du ministère, Andrea B. Chiappetta, dans un communiqué.

De plus, 846 des arbres existants du site devraient être abattus pour faire place aux nouveaux bâtiments, selon la demande de développement.

“Certains des arbres là-bas sont en fait en assez mauvais état et nous savons également que nous sommes confrontés à une situation d’érosion du sol là-bas et à une contamination de ce sol”, a déclaré Lawson.

“Il ne fait aucun doute que [by] en prenant un site en grande partie abandonné, nous devons en faire une destination pour des millions d’Ontariens et cela va signifier des travaux de terrassement et cela affectera bien sûr les arbres sur le site.”

La conception de l’ouest de l’île de Therme aurait près de 12 acres d’espace public, y compris des “espaces de rassemblement” montrés dans le rendu de cet artiste. (Soumis par le groupe Therme)

Norm Di Pasquale est le coprésident du groupe de défense Ontario Place for All, fondé en janvier 2019 après l’annonce initiale par la province de ses plans pour le site.

“Le conseil municipal a des débats qui durent des heures sur l’abattage d’un arbre [and] nous parlons de 846 arbres âgés d’environ 50 ans que nous allons perdre », a déclaré Di Pasquale à CBC Toronto.

“C’est un moment où nous devons préserver notre canopée, pas l’éliminer. C’est une mauvaise décision.”

Di Pasquale a déclaré que le groupe s’oppose avec véhémence à l’orientation actuelle du projet par la province.

“Contrairement à ce que la province a proposé, l’intérêt public, et non l’intérêt commercial, doit guider la nouvelle vision”, a-t-il déclaré.

Pourquoi l’opposition ?

Com. Ausma Malik, qui représente le quartier 10 Spadina–Fort York, affirme qu’il est important que le terrain réaménagé comprenne de vastes espaces verts ouverts et accessibles à tous les résidents et invités de la ville.

“La proposition que nous voyons devant nous soulève de nombreuses inquiétudes quant à la capacité d’atteindre ces objectifs”, a déclaré Malik. “D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, l’accès public … l’espace vert n’est pas suffisant.”

Représentation d’artiste du pavillon d’entrée proposé sur le boulevard Lake Shore, face à l’est. (Soumis par le groupe Therme)

Malik a déclaré que l’installation proposée par Therme, dont le coût est estimé à environ 350 millions de dollars, est “une utilisation terrible de l’argent des contribuables sur les terres publiques”.

« Nous pourrions investir cet argent dans la construction d’un parc public exceptionnel accessible à tous, et pour être ce projet générationnel qu’était la Place de l’Ontario à ses débuts », a-t-elle déclaré.

“Ce que nous avons en ce moment, grâce au plaidoyer collectif des organisations communautaires par le biais du processus de demande d’aménagement, est une opportunité pour le public et la ville de faire un examen beaucoup plus approfondi de la proposition.”

Di Pasquale a déclaré que “l’installation de loisirs et de bien-être”, haute de neuf étages, “éclipserait” le reste de la Place de l’Ontario.

“Le spa va essentiellement engloutir l’ouest de l’île … il fera 45 mètres de haut, soit environ la moitié de la taille du Skydome”, a déclaré Di Pasquale.

“Bill Davis, le premier ministre progressiste-conservateur des années 70, voulait que ce soit une arrière-cour et un chalet pour les Ontariens qui n’ont pas une telle chose”, a-t-il déclaré. “Je pense donc que nous devons revenir sur cette vision et nous battre vraiment pour protéger ce qui est” la place de l’Ontario “.”

Un rendu d’artiste de l’ouest de l’île si le projet est réalisé. (Soumis par Therme Canada)

Le maire John Tory avait précédemment déclaré qu’il souhaitait que le site réaménagé soit accessible à tous et qu’il attendait les résultats de l’examen de la ville.

Rexdale un bon emplacement alternatif, dit l’ancien candidat à la mairie

Chloe Brown, ancienne candidate à la mairie et analyste des politiques à la Toronto Metropolitan University, a déclaré que le spa proposé serait mieux construit à Rexdale, dans un endroit avec un grand parking et à proximité de l’aéroport Pearson.

“La Place de l’Ontario devrait être un parc extérieur. Cela n’a aucun sens pour moi que nous ajoutions un spa sur le lac pour avoir accès à l’eau”, a déclaré Brown à CBC Radio. Métro matin cette semaine.

“C’est très contre-productif et ce n’est pas un excellent rapport qualité-prix.”

ÉCOUTEZ | Brown discute de sa vision alternative pour les terrains de la Place de l’Ontario :

Métro matin9:08Construisez plutôt le spa pour la place Ontario à Rexdale, l’ancien candidat à la mairie et analyste des politiques s’exprime Chloe Brown est une ancienne candidate à la mairie et une critique du plan du gouvernement provincial pour la Place de l’Ontario.

La province a déclaré que le nouveau site stimulerait l’économie de la ville et devrait accueillir de quatre à six millions de visiteurs par an en plus de créer 3 600 nouveaux emplois.

Quand commenceraient les travaux de construction ?

Le projet devrait durer environ 10 ans, la construction sur le site devant commencer à l’ouest et se déplacer vers l’est.

“Nous aimerions avoir une pelle sur le terrain au quatrième trimestre de 2024”, a déclaré Lawson.

Gregg Lintern, planificateur en chef de Toronto, a déclaré que la division de la planification collaborera avec la province dans le processus, ce qui nécessitera « un partage d’informations en temps opportun et la possibilité d’avoir une consultation publique sur la demande et des réponses significatives aux problèmes identifiés dans le cadre du développement établi. processus de vérification.”

Le personnel municipal devrait faire une recommandation au conseil d’ici la fin de 2023.