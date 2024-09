Abandonnez les dizaines d’applications avec cette plateforme d’IA tout-en-un

Le contenu suivant vous est proposé par les partenaires de PCMag. Si vous achetez un produit présenté ici, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation ou une autre compensation. Les prix et la disponibilité des offres sont susceptibles d’être modifiés après la publication.

Les outils d’IA deviennent essentiels pour les tâches créatives, mais l’utilisation de plusieurs applications peut être un casse-tête (et un mal de portefeuille). C’est là qu’intervient 1minAI. la plateforme combine la rédaction de contenu, l’édition d’images et bien plus encore, alimentées par l’IA, dans un seul outil facile à utiliser — vous évitant ainsi d’avoir à jongler avec différents abonnements — avec un abonnement à vie pour seulement 39,99 $.

En exploitant des modèles d’IA avancés, 1minAI aide à automatiser les tâches qui nécessiteraient autrement des applications distinctes. Que vous génériez des articles de blog optimisés pour le référencement, créiez des visuels attrayants ou même transcriviez de l’audio, cet outil couvre tout. Il dispose même d’une fonction de chat intégrée qui agit comme votre assistant IA. Et avec l’abonnement à vie, vous évitez les frais mensuels récurrents facturés par la plupart des autres services d’IA.

Bien que l’IA fournisse un niveau d’assistance impressionnant, il est important de noter que la surveillance et l’édition humaines peuvent encore être nécessaires pour perfectionner le résultat final, comme c’est le cas pour la plupart des services d’IA.

Avec le plan Pro, vous bénéficiez même de crédits mensuels gratuits, ce qui facilite encore plus l’optimisation de l’utilisation sans mises à niveau constantes ni frais cachés. Que vous soyez un travailleur indépendant, un spécialiste du marketing ou un entrepreneur, 1minAI offre la commodité d’un une plateforme tout-en-un prête à vous aider dans vos tâches créatives à tout moment.

Laissez l’IA faire le gros du travail pour vous avec un abonnement à vie à 1minAI pour 39,99 $ pour une durée limitée.

