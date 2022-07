Abandonnez les cravates pour économiser de l’énergie – Premier ministre espagnol

L’appel de Pedro Sanchez intervient après que son gouvernement a réglé les climatiseurs à 27 degrés Celsius

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a révélé vendredi qu’il avait cessé de porter une cravate dans le but d’économiser de l’énergie et a exhorté les ministres à suivre son exemple.

Sanchez s’est présenté à une conférence de presse consacrée aux plans d’économie d’énergie du gouvernement vêtu d’une chemise blanche, déboutonnée en haut, et d’une veste bleue.

Il a tenu à mentionner son look moins officiel en disant : “Je ne porte pas de cravate, cela veut dire que nous pouvons tous économiser d’un point de vue énergétique et j’ai demandé à tous les ministres et à tous les responsables publics d’en faire autant.”

Il a exhorté les entreprises privées à permettre à leur personnel de travailler sans attaches »,tant que c’est possible,” ajoutant que de cette façon toute la nation “sauvera.” L’économie d’énergie, selon Sanchez, est une priorité nationale car elle contribue à réduire la dépendance vis-à-vis de la Russie et “infléchir la courbe d’inflation.”

Sanchez n’a pas expliqué en quoi exactement renoncer à une cravate aide à économiser de l’énergie, mais sa décision est intervenue quelques jours après que le ministère de la Transition environnementale a émis une recommandation pour régler les climatiseurs à 27 degrés Celsius – nettement plus élevé que les gens ne les règlent normalement, en particulier pendant l’espagnol. les vagues de chaleur, lorsque la température de l’air peut dépasser 40 degrés Celsius.

“Si vous le combinez avec un ventilateur, vous réduisez presque de moitié la consommation d’électricité,», a indiqué le ministère.

Le gouvernement de Sanchez devrait approuver son programme d’économie d’énergie le 1er août.

Ce faisant, il rejoindra d’autres gouvernements européens qui mettent en œuvre des mesures similaires au milieu d’une crise énergétique naissante exacerbée par une diminution des approvisionnements en gaz naturel de la Russie.