Abandonnez les batailles de guerre de la culture, dit Penny Mordaunt aux conservateurs

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La ministre du Cabinet, Penny Mordaunt, a admis que le parti conservateur n’avait pas été fidèle à lui-même ou aux valeurs du Royaume-Uni dans «l’histoire récente», alors qu’elle exhortait les conservateurs à abandonner leur obsession de la guerre culturelle.

L’ancienne candidate à la direction a exhorté son parti à passer moins de temps sur les questions de guerre culturelle qui divisent et à se concentrer sur « construire plus et taxer moins » lors d’une apparition à une conférence de Margaret Thatcher à Londres lundi.

Arguant que l’électorat n’avait pas encore « scellé l’accord » avec le Labour de Sir Keir Starmer, Mme Mordaunt a déclaré: « Je pense qu’il y a tout à jouer et je pense que ce cinquième mandat historique est à notre portée.

« Nous devons être fidèles non seulement à nous-mêmes en tant que conservateurs, mais aux valeurs du peuple de ce pays, et nous ne l’avons pas été dans l’histoire récente », a déclaré le chef des Communes, l’un des favoris pour succéder à M. Sunak en tant que chef conservateur.

Dans une critique de certains de ses collègues, Mme Mordaunt a déclaré à la conférence Margaret Thatcher du Center for Policy Studies (CPS) que poursuivre une guerre culturelle « n’aide pas ».

Elle a déclaré: « Cela m’étonne qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, même si nous savons que c’est un modèle de leadership qui a échoué, le meilleur gars est toujours au centre des préoccupations alors qu’en réalité c’est l’équipe, et je ne parle pas du cabinet et du parti parlementaire, c’est le pays.

Révélant qu’elle avait donné des conseils à Rishi Sunak, Mme Mordaunt a déclaré: «J’ai dit au Premier ministre, votre équipe est la nation, et nous devons recadrer notre histoire en ces termes.

« Et c’est pourquoi les guerres culturelles et tout cela n’aident pas parce que nous sommes là pour tout le monde… Et c’est pourquoi je ne suis pas désolé de parler de construire plus et de taxer moins et de ne pas parler de guerres culturelles parce que cela ne bouge pas le pays en avant. »

Taxer moins est devenu un point de discorde majeur au sein des conservateurs. Certains députés d’arrière-ban demandent des réductions d’impôts le plus tôt possible, Boris Johnson et Liz Truss critiquant les hausses d’impôts répétées.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a également pataugé dans la ligne des conservateurs au sujet des réductions d’impôts lors de la conférence (fil de sonorisation)

Mme Mordaunt a fait une critique indirecte de ceux qui avaient attaqué l’enquête du comité des privilèges sur M. Johnson. « Nous devons être très forts vis-à-vis des personnes qui attaquent les institutions, des personnes qui attaquent la Chambre pour avoir fait son travail, des personnes qui attaquent les médias. »

Il arrive que la secrétaire à l’éducation, Gillian Keegan, ait critiqué M. Johnson et Mme Truss au sujet des réductions d’impôts lorsqu’elle a prononcé un discours à la conférence Thatcher lundi après-midi.

« Alors que la baisse des impôts est au cœur de la pensée économique conservatrice, Margaret Thatcher n’a jamais pensé que le moyen de parvenir à une économie à faible taux d’imposition était d’augmenter considérablement la dette et les emprunts du secteur public », a-t-elle déclaré.

Avertissant que ce serait une «trahison» de réduire les impôts avant que l’inflation ne soit maîtrisée, Mme Keegan a ajouté: «Il ne suffit pas de regarder la pièce [of Margaret Thatcher]vous devez jouer le rôle.

Considérée comme précurseur d’une future candidature à la direction, Mme Keegan s’est alignée sur Thatcher et a également utilisé son discours pour décrire son propre parcours politique – grandissant dans une famille ouvrière soutenant les travaillistes dans le Merseyside, mais décidant de voter conservateur en 1987.

Elle a déclaré: « J’ai appris ce qu’il ne faut pas faire quand j’ai vu comment les syndicats militants ont abattu leurs outils en un rien de temps pour protester contre tout changement nécessaire pour rester compétitif face aux menaces mondiales. »

M. Keegan a ajouté : « J’ai appris qu’il faut faire en sorte que les sommes s’additionnent… Pour moi, c’est le véritable héritage de Margaret Thatcher. De l’argent sain et des bases économiques solides.

Elle a ensuite attaqué les syndicats de l’éducation pour leur rejet de l’offre salariale du gouvernement, les accusant de se concentrer sur leurs propres «intérêts étroits» et de bloquer systématiquement les tentatives d’amélioration des normes en matière d’éducation.

Après des discussions intensives avec les syndicats de l’éducation, le gouvernement a offert aux enseignants un paiement unique de 1 000 £ pour l’année scolaire en cours (2022/23) et une augmentation moyenne de 4,5 % pour le personnel l’année prochaine. Mais les quatre syndicats de l’éducation ont rejeté l’offre et prévoient une nouvelle grève à l’automne.